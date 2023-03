Gaggiano. Il comune firma l’appello di Mettiamoci in gioco

Anche il Comune di Gaggiano ha accettato l’appello di “Mettiamoci in gioco” per chiedere maggiore trasparenza e una riorganizzazione del gioco d’azzardo in Italia. Con l’appello “Mettiamoci in Gioco” proposto

Anche il Comune di Gaggiano ha accettato l’appello di “Mettiamoci in gioco” per chiedere maggiore trasparenza e una riorganizzazione del gioco d’azzardo in Italia.

Con l’appello “Mettiamoci in Gioco” proposto da Avviso Pubblico – rete di enti locali impegnati nel promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nata nel 1996 e alla quale il Comune di Gaggiano ha aderito a febbraio 2021 – si richiede un riordino legislativo del comparto gioco d’azzardo in Italia che metta al centro la salute delle persone anche a discapito della entrata erariale e che i dati riguardanti i singoli territori vengano nuovamente resi disponibili senza alcun vincolo.

Fino al 2019 i dati erano a disposizione di Comuni, Regioni, Associazioni e cittadini e permettevano di prendere coscienza dell’entità del gioco d’azzardo (giochi di carte, newslot e vlt, scommesse a base sportiva/ippica, lotterie e gratta e vinci, lotto, scommesse virtuali e betting exchange, giochi numerici a totalizzatore, Bingo) nei propri territori in termini di soldi giocati, vinti e persi e dei rischi che il gioco d’azzardo comporta per i giocatori, le loro famiglie ed i territori.

Per effetto della legge n.160 27/12/2019 art. 1 c.278, dal 2020 questi dati non sono più liberamente consultabili e soprattutto non possono essere utilizzati per campagne di informazione o presa di coscienza della situazione sul proprio territorio.

Questa la battaglia di Mettiamoci in gioco che ha raccolto in questi giorni anche il sostegno del comune di Gaggiano.

PressGiochi