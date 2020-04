Gabrielli (Interpol): “Lo stop al gioco rischia di favorire il mercato illegale”

L’emergenza economica scatenata dall’epidemia è terreno fertile per Cosa nostra, la ‘ndrangheta e la camorra. Una “situazione inedita e gravissima” che costituisce “uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata”, con il rischio di un “doping finanziario” e di un nuovo sistema di welfare assicurato dalle mafie. Non solo. Lo stop disposto al gioco legale, con la chiusura di centri scommesse e sale giochi potrebbe avvantaggiare il gioco illegale gestito dalla criminalità.

E’ questo l’allarme lanciato dal capo della Polizia Franco Gabrielli in un lungo intervento contenuto in un documento che l’Interpol ha inviato ai 194 paesi che fanno parte dell’organizzazione e che contiene una prima valutazione dell’impatto del Covid 19 sui compiti delle forze di polizia e sull’evolversi della criminalità.

“Ma nel post-emergenza (che Interpol chiama post-wave) la minaccia mafiosa potrebbe esplodere con una forza inedita e la strategia che viene tracciata già oggi dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza sarà decisiva per mantenere la legalità e preservare il mondo economico dall’inquinamento della malavita”, avverte Gabrielli.

Il capo della Polizia indica almeno 4 interventi necessari per contrastare questa situazione: rendere “ancora più incisivi” il monitoraggio e la prevenzione per tutelare le infrastrutture critiche; “massimo impegno” nell’analisi info-investigativa su come si stanno ‘riposizionando‘ le organizzazioni criminali; “tracciare e controllare” i circuiti economico-finanziari per evitare che possano essere immessi nei circuiti legali capitali nella disponibilità delle mafie; prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle grandi opere.

PressGiochi