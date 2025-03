G7 Roundtable Regulators: incontro tra regolatori del gioco europeo

Oggi il Direttore centrale Giochi, Mario Lollobrigida, accompagnato da una delegazione della Direzione Giochi partecipa alla Spring Conference 2025 della UK Gambling Commission: Building the bigger picture: Evidence and action

Oggi il Direttore centrale Giochi, Mario Lollobrigida, accompagnato da una delegazione della Direzione Giochi partecipa alla Spring Conference 2025 della UK Gambling Commission: Building the bigger picture: Evidence and action across gambling.

Un appuntamento importante che riunisce operatori del settore dei giochi, ricercatori, accademici e stakeholder con l’obiettivo di esaminare risultati ed esperienze condivise per l’elaborazione di politiche regolamentari efficaci.

Nella giornata di ieri si è tenuta la riunione del G7 Roundtable Regulators, l’incontro tra i regolatori del gioco europeo, organizzato – quest’anno – dalla UK Gambling Commission. All’incontro, oltre al Regno Unito, hanno partecipato i rappresentanti delle autorità regolatrici del gioco di Austria, Francia, Germania, Portogallo e Spagna.

Tra i principali argomenti discussi: il contrasto al gioco illegale, il furto d’identità nel gioco online, il gioco responsabile, l’auto-esclusione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il confronto ha permesso di approfondire e condividere soluzioni già applicate a livello nazionale, favorendo uno scambio di strategie tra i regolatori e confermando il ruolo centrale della cooperazione tra le autorità di regolamentazione.

