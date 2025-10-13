G2E Las Vegas: il nostro best in show

Las Vegas – Rimettiamo virtualmente piede al Venetian di Las Vegas per goderci con calma quelle che a nostro avviso sono le novità di spicco della fiera. La spettacolarità di certi cabinet è da togliere il fiato e il loro abbinamento con giochi di incredibile impatto scenografico e meccaniche di gioco innovative ci regala dei masterpiece di vera e propria arte moderna.

Straordinario esordio per Monopoly Big Board Bucks al G2E 2025, prodotto da Aristocrat su licenza Hasbro dopo l’accordo stipulato nel luglio scorso. Quattro apparecchi ad isola, incastonati in un brillantissimo cabinet, che incorporano elementi familiari del Monopoly, come gettoni selezionabili dal giocatore, case e hotel, parcheggio gratuito e lo stesso Mr. Monopoly. Introduce inoltre una serie di funzionalità, come Giri Extra, Proprietà Extra e Case Extra, che possono essere combinate per sbloccare il Bonus Big Board Bucks, grazie al quale i giocatori possono ottenere premi tra cui proprietà, sacchi di denaro e l’accesso alla Ruota Jackpot GO.

Cash Machine è stato uno dei marchi di maggior successo di Everi; Wheel of Fortune, una serie di giochi basata sul popolare quiz televisivo, è un best-seller di IGT. I partecipanti al G2E hanno potuto vedere in anteprima la Wheel of Fortune Cask Link combinata del suo lancio nei casino il prossimo anno. Allestita su cabinet RISE55 include uno schermo curvo da 55 pollici e offre una nuova interpretazione del tema slot più popolare di tutti i tempi con un nuovo gioco incentrato sul multi-livello progressivo (MLP). La funzione Cash Link offre una meccanica Cash On Reels moderna e semplice, mentre i montepremi Big Money e Free Games creano attesa per vincite enormi. Ma la ciliegina sulla torta è l’enorme e impressionante ruota fisica che si estende su una serie di tre cabinet per un’esperienza di gioco davvero epica!

V.I.P. X Dream è il nuovo pilastro di casa Novomatic Italia, il cabinet VLT in cui alta tecnologia ed estetica si fondono, dando vita a un’icona per il retail VLT, in grado di creare una customers experience travolgente, senza perdere mai di vista l’efficienza operativa. Le generose dimensioni dei 3 monitor (2 nella versione Basic), uno dei quali capacitativo e in continua comunicazione con il giocatore, e l’altissima risoluzione di trasmissione dei giochi in formato HD, rendono i contenuti video ancora più immersivi, tali da restituire un’esperienza simile a quella prodotta dalla realtà aumentata.

Konami ha presentato le prime slot machine ispirate al videogioco Bomberman, che ha accumulato 60 versioni titoli in 40 anni di storia. La slot introduce una meccanica di gioco di grande impatto, con le classiche bombe di Bomberman al centro di una sfida che scatta nella fase bonus. Il gioco è allestito sull'avveniristico cabinet Solstice che ha uno schermo curva C da 49 pollici in risoluzione 4K Ultra HD montata in galleggiamento e incorpora elementi di illuminazione, che si estendono dalla parte superiore del topper fino alla parte inferiore del pannello dei pulsanti, interagendo con le funzioni del gioco attraverso uno "spettro dinamico di colori".

Soft2Bet, nell'ambito della MEGA Gamification, ha lanciato Swiper, casino online basato sul design basato sullo swipe tipico delle app dei social media. Swiper unisce la navigazione intuitiva al gioco da casino, rendendo facile per i giocatori navigare, scegliere e divertirsi con migliaia di titoli con un semplice swipe. Al centro del progetto ci sono contenuti video di breve durata, in un formato familiare a tutti gli utenti di dispositivi mobili, che migliora l'interattività e mantiene l'esperienza dinamica e immersiva.

Zitro, che è certamente una delle aziende più versatili nella produzione di cabinet, ha svelato Fantasy, una slot machine progettata attorno a un'idea semplice: cosa succederebbe se la slot stessa potesse raccontare una storia? Fantasy non ospita solo giochi, crea mondi. Ogni curva è scolpita, ogni texture invita al tocco, ogni luce risponde all'azione e ogni gioco presenta una propria combinazione di colori unica su tutto il cabinet, accompagnata da suoni immersivi che completano l'esperienza del giocatore.

Al suo debutto in fiera LightWave, l'ultima console di Light & Wonder con un display visivo a figura intera, che copre l'intera superficie del banco, integrando gli schermi LCD montati sulla macchina con cornici micro-LED ad alta risoluzione. I display sincronizzati di LightWave si fondono in un'unica tela dinamica che si estende ben oltre la singola macchina, creando un'esperienza immersiva che abbraccia più banchi e che può essere vista da tutto il casinò

Dopo il successo del lancio di Fortune Zombie, uno sparatutto con gli zombi progettato specificamente per il mercato statunitense, TaDa ha presentato la seconda versione. La chiamano slot, ma in realtà sembra molto più un videogioco, con un gameplay spettacolare, un nuovo cast di boss e una potenza di fuoco potenziata. I giocatori si trovano ad affrontare missioni in diverse nuove ambientazioni, ricche di sfide e decisioni strategiche per ottenere ricompense, fino ovviamente ad arrivare alla sfida coi boss. I nuovi avatar dei personaggi sbloccano armi extra, offrendo maggiore varietà nei modi di vincere; i nuovi boss influenzano la direzione del gameplay e il potenziale di vittoria; e i bonus di gioco aumentano l'entusiasmo.

, uno sparatutto con gli zombi progettato specificamente per il mercato statunitense, TaDa ha presentato la seconda versione. La chiamano slot, ma in realtà sembra molto più un videogioco, con un gameplay spettacolare, un nuovo cast di boss e una potenza di fuoco potenziata. I giocatori si trovano ad affrontare missioni in diverse nuove ambientazioni, ricche di sfide e decisioni strategiche per ottenere ricompense, fino ovviamente ad arrivare alla sfida coi boss. I nuovi avatar dei personaggi sbloccano armi extra, offrendo maggiore varietà nei modi di vincere; i nuovi boss influenzano la direzione del gameplay e il potenziale di vittoria; e i bonus di gioco aumentano l’entusiasmo. Optimove è l’alfiere del Positionless Marketing, sistema che consente agli operatori di iGaming di muoversi alla velocità dell’interazione del giocatore con la piattaforma, rispondendo al comportamento del momento con comunicazioni altrettanto tempestive e pertinenti. Che si tratti di un’offerta bonus attivata da una grande vincita, di un percorso di riattivazione per un utente inattivo o di un messaggio personalizzato che incentiva un deposito, l’intera esperienza del giocatore diventa fluida, in tempo reale e guidata dal giocatore. La piattaforma Optomotive, combinando Data Power, Creative Power e Optimization Power, permette di eseguire qualsiasi attività di marketing in tempo reale.

Qualche spunto finale che ci dà il rilievo sociale della G2E e del senso di responsabilità delle aziende di settore.

Durante il G2E, AGEM, AGA e JCM Global hanno presentato un assegno di 180,000 dollari per l’International Center for Responsible Gaming (ICRG). La raccolta fondi è stata effettuata durante la 26a edizione annuale dell’AGEM & AGA Golf Classic, tenutasi a maggio. Il contributo di quest’anno ha permesso al Golf Classic di superare un traguardo importante: la raccolta complessiva nel corso della storia del torneo ha superato i 3,000,000 di dollari.

Light & Wonder, insieme a Global Gaming Women (GGW) e Global Gaming Expo (G2E), col patrocinio dell’American Gaming Association (AGA), ha presentato Gaming vs. Cancer, una campagna per unire l’industria del gambling in uno sforzo collettivo per aumentare la consapevolezza, i finanziamenti e il supporto per la ricerca sul cancro, nonché l’assistenza e i programmi a beneficio di individui e famiglie colpiti dalla malattia.

La G2E ha ospitato anche Recovery in Gaming, comunità di recupero dipendenze, che ha tenuto delle vere e proprie riunioni di recupero per persone affette da gambling addiction, che si sono tenute in ben 12 fasi giornaliere, dalle 8:30 alle 9:30 alle 17:00.

La presidente di Global Gaming Women’s Sip & Social, Meghan Speranzo, ha accolto la sostenitrice della salute mentale Kendall Toole per una discussione innovativa, almeno per quanto riguarda le fiere di settore, su benessere, limiti e salute mentale sul posto di lavoro.

