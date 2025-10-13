G2E Las Vegas: il nostro best in show

14 Ottobre 2025 - 11:37
Las Vegas – Rimettiamo virtualmente piede al Venetian di Las Vegas per goderci con calma quelle che a nostro avviso sono le novità di spicco della fiera. La spettacolarità di
Las Vegas – Rimettiamo virtualmente piede al Venetian di Las Vegas per goderci con calma quelle che a nostro avviso sono le novità di spicco della fiera. La spettacolarità di certi cabinet è da togliere il fiato e il loro abbinamento con giochi di incredibile impatto scenografico e meccaniche di gioco innovative ci regala dei masterpiece di vera e propria arte moderna.
Cash Machine è stato uno dei marchi di maggior successo di Everi; Wheel of Fortune, una serie di giochi basata sul popolare quiz televisivo, è un best-seller di IGT. I partecipanti al G2E hanno potuto vedere in anteprima la Wheel of Fortune Cask Link combinata del suo lancio nei casino il prossimo anno. Allestita su cabinet RISE55 include uno schermo curvo da 55 pollici e offre una nuova interpretazione del tema slot più popolare di tutti i tempi con un nuovo gioco incentrato sul multi-livello progressivo (MLP). La funzione Cash Link offre una meccanica Cash On Reels moderna e semplice, mentre i montepremi Big Money e Free Games creano attesa per vincite enormi. Ma la ciliegina sulla torta è l’enorme e impressionante ruota fisica che si estende su una serie di tre cabinet per un’esperienza di gioco davvero epica!
Qualche spunto finale che ci dà il rilievo sociale della G2E e del senso di responsabilità delle aziende di settore.
PressGiochi