G2E e SAGSE firmano un accordo esclusivo a favore degli operatori in America Latina

Un mese prima dell’evento faccia a faccia più importante dell’anno, le autorità di SAGSE e il Global Gaming Expo hanno firmato un accordo che mira a beneficiare e premiare gli sforzi degli operatori latinoamericani che si recano a Las Vegas per partecipare all’evento internazionale mostrare.

G2E e SAGSE hanno raggiunto ancora una volta un accordo per la promozione bilaterale dei loro eventi, ed in particolare hanno l’obiettivo di portare gli operatori chiave a Las Vegas tra il 10 e il 13 ottobre, con un nuovo programma benefit denominato “Platinum Club”.

“Questo programma è esclusivo per gli operatori latinoamericani con cui collaboriamo da tempo, e offre un valore aggiunto e un’esperienza da VIP all’interno dell’evento più importante dell’anno”, ha affermato Alan Burak, vicepresidente di Monografie e organizzatore di SAGSE.

“Il settore si è evoluto e siamo in una fase in cui l’attenzione personalizzata e il trattamento VIP sono inestimabili”, ha affermato Burak. “Questo accordo chiarisce l’intenzione di entrambe le organizzazioni di lavorare insieme, cercando di accompagnare il settore in nel miglior modo possibile”. In SAGSE ci assumiamo la responsabilità e siamo a disposizione del settore per assistere gli operatori latini che partecipano all’evento e collaborare con tutta la logistica all’interno e all’esterno dello spettacolo di Las Vegas. Inoltre consegneremo gli abbonamenti al G2E Platinum Club”, ha concluso il dirigente.

