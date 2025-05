G2E ASIA: una splendida full-immersion nel mercato dell’Estremo Oriente

Un promontorio con vista invidiabile sul mercato asiatico, che pur nella sua grande varietà conserva come caratteristica connotante quella di mantenersi ancorata alle proprie tradizioni socio-culturali e al tempo stesso di essere spasmodicamente orientata verso l’innovazione tecnologica. Perciò, per avere successo, non solo a Macao ma in tutto l’Estremo Oriente, le grandi firme internazionali del settore EGM/EGT non possono limitarsi a riproporre tout-court i prodotti e le idee che si sono affermati su altri mercati, ma al contrario devono studiare qualcosa di specifico. Il che comporta ovviamente un grande impegno nei piani di ricerca e sviluppo; però, a conti fatti, ne vale assolutamente la pena.

C’è grande fermento da queste parti e il raddoppio dell’area espositiva della G2E Asia, in abbinamento con la Asian IR Expo Summit, ne è la testimonianza diretta.

IGT, Aristocrat, Sega Sammy, Interblock, Zitro, Novomatic, Light&Wonder, tanto per citare i nomi più noti, hanno fatto a gara nel portare a contatto col pubblico innovazioni tecnologiche e di concept calati nella realtà asiatica, che in alcuni casi potranno certo essere travasate su tutti i mercati internazionali, ma in tanti casi hanno un’impronta prettamente asiatica. Molta enfasi, infatti, è stata data ai prodotti e soluzioni che hanno debuttato al Venetian Macau: ben 100 novità esclusive a carattere locale, di marchi affermati e di stelle nascenti, sono state presentate sui 30.000 mq del floor espositivo complessivo.

La compresenza del Summit – dedicato alle innovazioni e alle opportunità nei settori in rapida evoluzione dei resort integrati (IR), degli hotel e dei viaggi – ha reso ancor più attrattiva la visita alla G2E Asia, riunendo i massimi leader e decisori provenienti da oltre 60 paesi e regioni e consentendo agli operatori professionali di esplorare e coltivare preziose partnership.

E’ da tempo, del resto, che le autorità di Macao stanno spingendo per togliere alla regione l’etichetta di “Sin City” dell’Asia, attraverso la cosiddetta “strategia 1+4”, in cui il pilastro centrale del turismo/tempo libero è rafforzato da quattro settori emergenti: scienze biologiche, tecnologia finanziaria, tecnologia avanzata e produzione di eventi su larga scala.

Tutti i casino stanno ragionando su come ampliare la propria visione in chiave entertainment. Come ha affermato il presidente del Galaxy Entertainment Group, Francis Lui, nell’intervento inaugurale, oltre a collaborare con il governo centrale, a integrarsi più strettamente con il mercato della Greater Bay Area (GBA) e a lavorare con il Gaming Inspection and Coordination Bureau per sviluppare un settore del gioco d’azzardo più sostenibile, è importante supportare i servizi MICE – Meeting, Incentive, Conference, Exhibition – e non legati al gioco d’azzardo in tutta Macao, oltre a sfruttare i legami della città con l’UNESCO e il patrimonio culturale per sostenere la sua strategia di diversificazione economica.

C’è però un problema di ricettività: nonostante un afflusso turistico pressoché analogo, Macao ha solo 44.000 camere d’albergo di Macao rispetto alle 155.000 disponibili a Las Vegas. “Non abbiamo le infrastrutture per gestire 60 milioni di visitatori all’anno – ha sottolineato Niall Murray, Presidente di Murray International Group – . Il terminal dei traghetti e l’aeroporto sono stati costruiti a questo scopo, certo, ma a terra la congestione sta diventando un vero problema”.

Ecco allora la necessità di stabilire legami più stretti con le città della GBA, come Hong Kong, proponendo strategie turistiche in stile “una visita, due città” o sfruttando le rotte aeree di Macao per sviluppare un hub dei trasporti situato sulla riva occidentale del delta del Fiume delle Perle.

La fase di trasformazione che Macao sta vivendo è però dovuta anche ad un altro fattore: la progressiva diminuzione dei giocatori VIP (perlopiù a causa della guerra scatenata contro i junket, che portavano tanti giocatori danarosi dalla Cina) col corrispondente aumento della quota dei giocatori di massa. “Il contributo (GGR) del settore di massa è passato dal 27% del 2011 al 75% attuale (primo trimestre di quest’anno)”, riporta Praveen Choudhary, amministratore delegato di Morgan Stanley Asia, “il che avrebbe dovuto tradursi in un contributo del settore di massa a un margine circa quattro volte superiore a quello dei VIP, e quindi a un maggiore contributo ai profitti del settore del gioco d’azzardo. Ma ciò non è avvenuto.”

Ovviamente la fase di assestamento durerà a lungo ma, secondo gli analisti, per ora non metterà in discussione la leadership di Macao in Estremo Oriente, sebbene non si possa trascurare la sempre più minacciosa avanzata di Filippine, Thailandia e Singapore. A loro favore, intanto, gioca il fatto che dal 1° gennaio 2023 il numero dei tavoli da gioco e delle gaming machines a Macao è stato bloccato rispettivamente a 6000 e 12.000 unità. Le Filippine, ad esempio, detengono già il primato di mercato EGM più grande in Asia, offrendo grande flessibilità con numerosi casino e una varietà di tipologie di gioco.

Best in Show

Tornando alla fiera, un doveroso cenno va fatto ai vincitori degli Awards. Il Best Slot Award è stato assegnato ad Aristocrat Gaming con Bao Zhu Zhao Fu, titolo di grande successo sui canali online e ora trasferito nei casino terrestri, che unisce i triggers metamorfici a tre entusiasmanti funzioni Hold & Spin; combinandole tutte e tre si raggiunge il jackpot definitivo.

Interblock, con la sua affiliata Asia Pacific PTY, si è affermata nella categoria Electronic Table con UC Sic Bo. Il Sic Bo è un gioco di dadi molto diffuso in Asia ora integrato con soluzioni quali il riconoscimento completamente automatico dei dadi, l’analisi statistica in tempo reale e la previsione delle tendenze di scommessa, offrendo velocità, precisione ed efficienza operativa. Il tutto, su un cabinet a isola molto attraente che ospita tre postazioni.

Sul versante dei tavoli da gioco, gli Smart Table stanno spopolando nell’area Asia-Pacifico, offrendo vantaggi operativi, miglioramenti della sicurezza e facilità di conformità normativa. Angel Group, azienda di Macao, che lavora sulla nuova tecnologia da 10 anni, ha vinto il premio per il miglior prodotto di categoria col suo tavolo ibrido, che integra AI e tecnologia RFID, includendo praticamente tutto: informazioni sul saldo delle fiches di scommessa e flottante, attribuzione della scommessa (collegando le fiches all’immagine di un giocatore, disponibile solo per alcuni mercati a causa delle normative), rilevamento di fiches non valide e i dati sulle vincite/perdite.

Il riconoscimento Best Casino Supply Award è stato conferito a IGT con Rising Rockets Link, un link progressivo multilivello che sta già incrementando l’intrattenimento e le prestazioni dei giocatori nei casino di tutta l’Asia. Disponibile in due titoli complementari, Emperor ed Empress, Rising Rockets Link offre tre diversi bonus di blocco e respin, bonus scalabili, opzioni multi-denominazione e molteplici opportunità di jackpot durante le funzioni bonus. È disponibile sui cabinet PeakSlant49, PeakCurve49 e CrystalCurve.

Per concludere, il vincitore della categoria Best IR Tech Solution Award è BoardWare Information System Limited con Muse – All-scenario AI integration, soluzione di intelligenza artificiale completa che ridefinisce l’interazione negli ambienti offline, migliorando il coinvolgimento degli utenti tramite un assistente personale attento e premuroso. Promuove interazioni più profonde tra brand e consumatori, creando modelli di business più intelligenti e convenienti per le aziende.

Meritevoli di nota sono inoltre: il nuovo sistema di rilevazione biometrica elaborato da Xailient, leader mondiale nella AI per il riconoscimento facciale a tutela della privacy, in partnership con Konami Gaming, che ha allestito detto sistema su SYNK Vision Tables, nuova aggiunta al suo pluripremiato sistema di gestione dei casinò SYNKROS; Novo Unity Pro di Novomatic, soluzione per giochi da tavolo elettronici che integra vari giochi live e slot machine su più postazioni di gioco, che include console di gestione, modalità Torneo e la possibilità per i giocatori di partecipare a un massimo di tre giochi live contemporaneamente; i mobili della linea Concept di Zitro, caratterizzati dall’esclusivo Magic Lighting, che offre uno spettacolo di luci sincronizzato con il gioco, creando un’atmosfera ancor più immersiva.

PressGiochi