FVG. San Pier d’Isonzo pubblica la lista dei luoghi sensibili al gioco, ma compare solo un bar

A San Pier d’Isonzo il Comune attuerà la misura della legge regionale contro il gioco d’azzardo, rendendo noto l’elenco e l’ubicazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale e dai quali le slot machine, almeno quelle di nuova installazione, devono tenersi a una distanza di almeno 500 metri.

In base alla normativa sono classificati come luoghi sensibili innanzitutto gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e i centri preposti alla formazione professionale e poi a seguire i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali che operano in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette.

L’elenco include però anche i luoghi di aggregazione giovanile, comprese le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche, come pure i luoghi di aggregazione per anziani istituiti dal Comune. La normativa in materia del Fvg individua poi come luoghi sensibili gli istituti di credito e gli sportelli bancomat e gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati, oltre che le stazioni ferroviarie. I Comuni in base alla legge regionale, possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

A San Pier d’Isonzo solo un locale pubblico ha apparecchi per il gioco, tenendo presente che la norma fa scattare l’obbligo di rispettare la distanza per le slot di nuova installazione (come ha decretato nel 2018 il Tar del Fvg rispetto al ricorso presentato dal titolare di un locale di Pordenone). La giunta comunale in questi giorni ha deciso di dare seguito alla normativa predisponendo e rendendo pubblico l’elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio.

PressGiochi