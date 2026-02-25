Newsletter

25 Febbraio 2026 - 17:34

“Futuro sostenibile in materia fiscale e del lavoro”, tavola rotonda a EXPOJOC 2026

Cambiamenti, formule e impatto sul settore

25 Febbraio 2026

«Futuro sostenibile in materia fiscale e del lavoro. Cambiamenti, formule e impatto sul settore» sarà una delle tavole rotonde che si terranno a EXPOJOC 2026 (Auditorium Santiago Grisolía del Museo delle Scienze Príncipe Felipe di Valencia il prossimo 25 marzo).

La tavola rotonda sarà moderata da Juan José Talavan (E.JU.VA). Interverranno Fernando Henar (C.E.J), Enrique Hevia (Grupo Díaz Carbajosa), Miguel Ángel Blanes (Axium Consulting) e Juan Miguel Pérez (Codere).

“I temi trattati sono ricorrenti e di vitale importanza per il settore del gioco. E richiedono specialisti della materia come i relatori che interverranno a questa conferenza”, afferma J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

 

