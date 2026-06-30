Futures: a Roma il confronto sui futuri possibili dell’impresa tra innovazione e responsabilità

Ha preso il via oggi a Roma la quinta edizione di Futures, l’evento ideato da Sisal e oggi promosso da Flutter SEA che, insieme a Snai e PokerStars, continua ad alimentare la riflessione sul ruolo dell’innovazione e sui suoi impatti sulla competitività delle imprese e del Paese. Ospitato presso Palazzo Rondinini, l’appuntamento di quest’anno, intitolato “Innovare l’impresa: futuri possibili tra responsabilità e trasformazione”, pone al centro il tema di un’innovazione intesa non solo come sviluppo di nuove tecnologie o processi, ma come capacità di ridefinire il modo in cui un’impresa crea valore economico, sociale e ambientale.

L’incontro, moderato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna, vede la partecipazione di autorevoli ospiti, tra cui Paolo Taticchi, Professore di Strategia e Sostenibilità Aziendale e Co-Direttore dell’UCL Centre for Sustainable Business dell’University College London, e Federico Ferrazza, direttore di Italian Tech e di Green & Blue di Repubblica. La quinta edizione di Futures rappresenta inoltre l’occasione per presentare il primo Positive Impact Report di Flutter SEA, il bilancio di sostenibilità 2025 che illustra gli impegni, i risultati raggiunti e gli obiettivi del Gruppo nel percorso verso la creazione di valore sostenibile e di lungo periodo.

Presente all’evento Roberto Di Fonzo, Ceo Flutter Sea che ha dichiarato: “Oggi l’innovazione deve essere intesa non solo come adozione di nuove tecnologie, ma soprattutto come il ruolo che le imprese possono svolgere nella costruzione del futuro. Tecnologie come l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo in cui le aziende operano, competono e creano valore. La grande sfida è trasformarle in un vantaggio per la collettività, migliorando la qualità dell’offerta e creando nuove opportunità per le nostre organizzazioni.

Noi di Flutter stiamo lavorando per diffondere una vera cultura dell’innovazione. Lo facciamo attraverso programmi dedicati all’intelligenza artificiale, che offrono alle nostre persone gli strumenti per gestire l’innovazione in modo responsabile e consapevole, ma anche con iniziative di imprenditorialità interna, come New EOS, che abbiamo recentemente lanciato. Sono progetti che consentono ai nostri collaboratori di sviluppare idee, trasformarle in soluzioni concrete e generare un impatto reale.

Per noi l’innovazione significa affrontare le grandi sfide tecnologiche e digitali con l’obiettivo di creare valore: valore per il mercato, per le persone e per l’intera organizzazione.

È proprio in questo contesto che si inserisce l’iniziativa Futures, attraverso la quale rifletteremo sul rapporto tra sostenibilità e innovazione, cercando di capire come questi due elementi possano influenzare il modo in cui le aziende creano valore.

Mi auguro che questo momento di confronto rappresenti un’occasione di scambio di idee, di ispirazione e di crescita per costruire insieme il futuro. Perché il futuro non è qualcosa che semplicemente accade, ma qualcosa che siamo noi a creare attraverso le nostre scelte, il coraggio di innovare e il valore che riusciamo a generare per tutti”.

PressGiochi