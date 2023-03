Fusione Audiweb-Audipress: nasce Audicom

Il progetto di fusione tra Audiweb e Audipress si è concretizzato: nasce Audicom – la società che si occuperà della misurazione delle audience digital e print – e si è insediato il primo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente Marco Travaglia, ha tracciato le linee di sviluppo della società per il 2023, basate su due obiettivi: da un lato, la gestione e il mantenimento delle rilevazioni Audiweb e Audipress, che continueranno a essere condotte attraverso gli impianti metodologici attuali fino all’implementazione della nuova ricerca integrata, garantendo continuità nella distribuzione dei dati di audience al mercato; dall’altro, la raccolta e la valutazione dei risultati della RFP lanciata a febbraio, per poi predisporre il nuovo impianto di rilevazione digital+print nel più breve tempo possibile ed entro il 2023.

Sono stati nominati dal Consiglio: Marco Muraglia come Amministratore Delegato della società e Alberto Vivaldelli (UPA) in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico. Inoltre, Marco Travaglia sarà affiancato dai Vice-Presidenti Pier Paolo Cervi, Uberto Fornara e Marco Girelli.

Il C.d.A. di Audicom è composto dai rappresentanti dei soci Assap Servizi Srl (azienda servizi di UNA) e UPA, lato “domanda”, Fieg e Fedoweb, lato “offerta”; Auditel, in forza di una quota della società, derivante dalla partecipazione in Audipress, esprime un rappresentante in Comitato tecnico.

Marco Travaglia dichiara: “Si apre una nuova e rilevante fase nell’ambito delle ricerche ufficiali sulle audience, Audicom ha l’obiettivo di costruire una total audience digitale+stampa, interoperabile, per la parte video, con la total audience già realizzata da Auditel per i contenuti televisivi. E ciò sulla base delle direttive dell’Agcom, delle linee guida di UPA e UNA e delle aspettative degli editori. L’avvio della cooperazione fra i più rilevanti asset di ricerca nel nostro mercato potrà inoltre garantire, nel breve-medio periodo, a qualsiasi piattaforma o publisher o editore che offra spazi pubblicitari di avere misurazioni omogenee e basate su convenzioni condivise, in linea con quanto richiede il mercato”.

Questa la composizione del nuovo C.d.A., la cui nomina ha la durata di tre anni:

– Fabrizio Barbato, Pier Paolo Cervi, Massimo Crotti, Michela Colamussi, Giovanni Scatassa, Alvise Zanardi, designati da FEDOWEB;

– Alessandro Bompieri, Francesco Dini, Uberto Fornara, Carlo Mandelli, Federico Silvestri, Raimondo Zanaboni, designati da FIEG;

– Marco Muraglia, designato da FEDOWEB e da FIEG;

– Francesco Del Porto, Mara Panajia, Raffaele Pastore, Carlo Alberto Preve, Marco Travaglia, Carlotta Ventura, designati da UPA;

– Massimo Beduschi, Vittorio Bucci, Marco Girelli, Andrea Sinisi, Stefano Spadini, Paolo Stucchi, designati da ASSAP Servizi;

– Stefano Del Frate, designato da UPA e da ASSAP Servizi.

Audicom Srl è il nuovo JIC Digital + Print nato dalla fusione tra Audiweb e Audipress con l’obiettivo di realizzare e offrire al mercato una ricerca integrata sulla fruizione di contenuti multimediali, editoriali e/o pubblicitari, fruiti via internet e mediante giornali quotidiani e periodici.

In questa prima fase di definizione della ricerca Digital + Print, Audicom si occuperà della gestione e del mantenimento dei sistemi di rilevazione Audiweb e Audipress, che continueranno ad operare attraverso gli impianti metodologici attuali fino all’implementazione della nuova ricerca integrata.

I Soci di Audicom sono: Assap Servizi Srl (l’azienda di servizi di UNA, associazione delle agenzie e centri media operanti in Italia) e UPA Utenti Pubblicità Associati, lato “domanda”; Fedoweb (Federazione Operatori Web) e FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), lato “offerta”; Auditel Srl.

PressGiochi