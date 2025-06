Fundación Flutter riceve il premio di Istituzione dell’anno

Fundación Flutter è stato premiata come l’istituzione dell’anno dalla giuria del 7 ° International Responsable Gaming e la Responsibility Social Responsibility (CSR), in riconoscimento della sua dedizione nell’affrontare sfide sociali,

Fundación Flutter è stato premiata come l’istituzione dell’anno dalla giuria del 7 ° International Responsable Gaming e la Responsibility Social Responsibility (CSR), in riconoscimento della sua dedizione nell’affrontare sfide sociali, potenziare le comunità e promuovere lo sviluppo sostenibile in CEUTA.

Lanciata nel maggio 2024 da Flutter Entertainment, la Fondazione è un’organizzazione no profit che è stata istituita in un breve periodo di tempo come attore chiave nel campo della sostenibilità.

Il premio riconosce l’implementazione da parte della fondazione del suo programma di borse di studio STEM – inclusa l’assegnazione di € 80.000 in borse di studio per corsi di studi in queste aree – in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Istruzione regionale.

In più la chiave per vincere questo premio è stata la promozione di un servizio nutrizionale di oncologia pionieristica in collaborazione con l’AECC CEUTA (Associazione spagnola di pazienti con cancro) e una donazione alla Banca alimentare CEUTA, destinata al completamento di un nuovo magazzino logistico che amplierà la sua capacità di distribuzione del 25% e aiuterà più di 1.200 famiglie al mese.

Nel campo dello sport, la fondazione supporta il programma “Flutter x El Deporte” che fornisce supporto diretto a progetti sportivi che promuovono l’inclusione sociale, l’uguaglianza e gli sport di base, compresi gli sport adattati.

Il premio Institution of the Year riconosce non solo l’intensità e l’efficacia delle iniziative effettuate nel 2024 e nel 2025, ma anche la visione a lungo termine della fondazione, allineata con il piano di impatto positivo di Do Pilar of Flutter Entertainment, che mira a supportare 10 milioni di persone entro il 2030.

Jacqueline Mecinas, presidente della giuria per l’International Responsible Gaming and CSR Award ha dichiarato: “Siamo lieti di assegnare alla Flutter Foundation il premio Istituzione dell’anno. In poco più di un anno, ha dimostrato come l’impegno aziendale possa tradursi in cambiamenti tangibili e sostenibili per migliaia di persone. Il lavoro di Flutter a Ceuta, dalle borse STEM alla lotta contro l’insicurezza alimentare, esemplifica una visione audace e inclusiva della responsabilità sociale aziendale focalizzata su istruzione, salute, nutrizione e sport con un forte impegno per l’uguaglianza e la giustizia sociale.

È un vero onore consegnare a Flutter questo premio in un’edizione che riafferma che il gioco responsabile non è solo misurabile attraverso la prevenzione, ma anche attraverso il contrbuto al bene comune”.

Esther Martín-Ortega, capo degli affari pubblici e della sostenibilità, Spagna e altri paesi di Flutter International ha dichiarato: “Questo premio è una testimonianza del potere della collaborazione e dell’impegno. Siamo incredibilmente orgogliosi di essere riconosciuti per l’impatto positivo delle nostre iniziative CSR in Ceuta e Spagna. Questo premio ci ispira a continuare a potenziare le comunità e il lavoro verso un futuro più sostenibile.”

PressGiochi