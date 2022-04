Frumenti (STS FIT Lazio) a PressGiochi: “Fondamentale puntare sulla legalità che la rete rappresenta”

“E’ importante far capire alle istituzioni che il settore giochi non deve essere sottovalutato. Non siamo mine vaganti e non si tratta di gioco che possa dare ludopatia a tutti

Lavoriamo per far comprendere quanto i punti di gioco come i nostri siano professionali e rappresentino la legalità. Per avere la licenza e gestire la tabaccheria dobbiamo essere formati e dobbiamo essere preparati anche sul tema della ludopatia” ha dichiarato questa mattina a PressGiochi Carlo Frumenti di STS FIT per la regione Lazio in occasione della manifestazione dei lavoratori per la modifica della legge sul gioco.

PressGiochi