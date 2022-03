Frosini (IGT): “Il tema della sostenibilità e della responsabilità primari anche nel settore del gioco”

“E’ giusto dare ciascuno il nostro contributo ad un’azione proficua e lungimirante come quella dell’Agenzia e che si sta dipanando in numerosi campi e numerosi aspetti. Il tema della sostenibilità

“E’ giusto dare ciascuno il nostro contributo ad un’azione proficua e lungimirante come quella dell’Agenzia e che si sta dipanando in numerosi campi e numerosi aspetti. Il tema della sostenibilità anche nel gioco è uno dei temi più importanti. Più in generale si pone il tema della responsabilità di affrontare anche aspetti e questioni relative al gioco a livello sociale. Il gioco deve essere un divertimento, la sua sostenibilità è collegata all’equilibrio e alla responsabilità della modalità con la quale si accede a questa esperienza”.

Lo ha dichiarato Giuliano Frosini, di IGT, questa mattina in occasione dell’evento organizzato da ADM ‘Una prospettiva sociale per ADM’ durante la quale sono stati presentati 14 progetti benefici che potranno essere finanziati dagli operatori economici della filiera dell’Agenzia.

“Le aziende cosa possono fare? Tanto, sicuramente supportare l’Agenzia nel contrasto a quelle forme di para-legalità che rischiano di scappare dalle maglie del controllo e offrire prodotti che non sono completamente garantiti con il bollino dell’Agenzia e dello Stato, ma anche offrire tutta una serie di iniziative – e tutte le aziende lo stanno facendo – che sono finalizzate al gioco con equilibrio. Dire di ‘Giocare responsabile’ significa produrre un set di comunicazione, nei limiti del possibile, stante anche i vincoli normativi più recenti, che spieghino come giocare, a quali prodotti accedere e come essere equilibrati nell’accesso e nella fruizione a questo tipo di esperienza.

Ecco la prova che questo obiettivo riempie degnamente il nostro futuro, quello delle aziende e quello dell’Agenzia” ha concluso Frosini.

PressGiochi