Frongia (Ass. Sport Roma): “Da tassa scommesse attesi 40 mln nel 2020”

“Dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2022 la quota dello 0.3% del totale delle scommesse sportive di ogni genere sarà ricondotta nel “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, somme destinate dunque a misure di sostegno e ripresa del movimento sportivo.

Previsione:

-cifra non inferiore ai 40 milioni di euro per il 2020

-cifra non inferiore ai 50 milioni di euro per il 2021 e uguale per il 2022”.

Lo annuncia Daniele Frongia, assessore sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma sui social annunciando le novità contenute nel Decreto Rilancio Approvato ieri dal Governo Conte.

