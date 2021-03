Frodi online e Covid: aumentano del 9% quelle ai danni dell’iGaming

Dall’inizio della pandemia COVID-19, sono aumentate le frodi online e più di un consumatore su tre è stato recentemente preso di mira da frodi digitali relative a COVID-19. Lo rivela l’analisi trimestrale di TransUnion che è giunta alle sue conclusioni sulle frodi ai danni delle aziende basate sull’intelligence di miliardi di transazioni e più di 40.000 siti web e app.

Secondo lo studio, la percentuale di sospetti tentativi di transazione digitale fraudolenta contro le aziende di tutto il mondo è aumentata del 46%

Secondo quanto affermato da Shai Cohen, vicepresidente senior di Global Fraud Solutions di TransUnion: “Analizzando miliardi di transazioni che abbiamo esaminato per gli indicatori di frode nell’ultimo anno, è diventato chiaro che la guerra contro il virus ha anche provocato una guerra contro la frode digitale”.

I paesi con il più alto tasso di transazioni digitali sospette fraudolente durante la pandemia (dall’11 marzo 2020 al 10 marzo 2021) erano: 1) le Seychelles 2) il Kazakistan e 3) il Turkmenistan.

TransUnion ha documentato una crescita del 19% delle transazioni tra i suoi clienti di iGaming globali dal 2019 al 2020 e ha recentemente studiato il suo impatto sulle frodi in un rapporto speciale. Ha stabilito che i clienti di gioco d’azzardo online hanno registrato un aumento del 9% nel tasso di sospetta frode confrontando il 2019 al 2020 tra i 576 milioni di transazioni iGaming analizzate da TransUnion per gli indicatori di rischio lo scorso anno. Nonostante sia uno dei settori in maggiore crescita, TransUnion ha osservato una diminuzione del tasso di transazioni mobili di iGaming per la prima volta almeno dal 2016. Tuttavia, iGaming su dispositivi mobili è ancora molto più alto dei desktop con la percentuale di transazioni di gioco d’azzardo online proveniente dadispositivi mobili al 69%.

“Riteniamo che le transazioni di gioco d’azzardo online mobile siano diminuite perché così tante persone hanno utilizzato i loro desktop mentre lavoravano da casa durante la pandemia.

Tuttavia, ci aspettiamo che l’impatto a lungo termine del mobile continui ad essere fondamentale per il successo aziendale “, ha affermato Gaddis. “I dispositivi mobili saranno fondamentali per fornire un modo semplice per i giocatori d’azzardo online di effettuare transazioni e le aziende per valutare il rischio con l’autenticazione multifattoriale basata su biometria”.

Pressgiochi