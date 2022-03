Frodi digitali: secondo TransUnion, nel settore del gaming frodi in crescita del 32,6%, solo negli Usa il picco del 60,3%

Secondo il Global Digital Fraud Trends Report 2022 di TransUnion 2022, la continua crescita dell’e-commerce potrebbe essere alla base di un’impennata delle frodi digitali a livello globale.

La frode nelle spedizioni, definita come quando un acquirente falsifica un indirizzo di spedizione o quando un venditore riceve il pagamento di beni o servizi, senza effettuare la spedizione, è rapidamente emersa come il tipo di frode digitale in più rapida crescita a livello mondiale, con un aumento di quasi l’800%.

Il tasso globale per tutti i tipi di sospetti tentativi di frode digitale è aumentato del 9,4% anno su anno dal 2020 al 2021 e del 52,2% dal 2019 al 2021.

Altri tipi di frode che hanno registrato forti aumenti rispetto al 2020 al 2021 includono il furto di identità aziendale (+113,8%) e identity mining/phishing (+104,8%). Secondo il recente sondaggio di TransUnion su 12.500 adulti in tutto il mondo, il 62% dei consumatori ha segnalato il furto di identità come la principale preoccupazione quando si tratta di frode digitale.

I principali settori presi di mira da sospette frodi digitali negli Stati Uniti includono giochi, viaggi e tempo libero.

A livello globale, i servizi finanziari, i viaggi e il tempo libero si sono classificati tra i primi settori con la crescita maggiore nella classifica dei sospetti tentativi di frode digitale.

Negli Stati Uniti, la frode nelle spedizioni è stata più importante nel settore della logistica in cui i consumatori acquistano merci online.

L’industria del gioco ha registrato in USA la più grande percentuale di crescita annuale delle frodi con un aumento del 60,3% su base annua, rispetto ad un aumento del 32,6% a livello globale.

I viaggi e il tempo libero (58,4%) e le telecomunicazioni (29,5%) si sono classificati al secondo e terzo posto.

I servizi finanziari sono aumentati del 27,2% YoY, un livello che è rimasto al di sotto del tasso di crescita globale del 33,5%.

Le assicurazioni (11,1%) hanno completato i primi cinque.

Shai Cohen, Shai Cohen, vicepresidente senior e responsabile globale delle soluzioni antifrode presso TransUnion ha commentato questi dati affermando: “Mentre i consumatori sono passati dai rivenditori fisici alle piattaforme di e-commerce nel corso della pandemia, i truffatori gravitavano verso luoghi in cui i consumatori spendevano sempre più tempo e denaro. Lo shopping online è diventato la “nuova normalità” su scala globale e, di conseguenza, è aumentata anche la propensione alle frodi nelle spedizioni”.

“Quasi la metà di tutti i consumatori intervistati da TransUnion ha affermato che sta effettuando la maggior parte delle proprie transazioni online, coprendo tutto, dalla gestione delle finanze personali e degli acquisti alla conduzione di questioni commerciali, il che ha portato a un’elevata aspettativa dei consumatori in termini sia di esperienza che di sicurezza. Per mitigare efficacemente i rischi di frode digitale, le aziende dovrebbero garantire che siano in atto processi di autenticazione efficaci, tecnologie ottimizzate e soluzioni di identità a più livelli. Queste soluzioni aiuteranno a creare fiducia con i clienti e contrastare queste tattiche di frode”, ha affermato Cohen.

