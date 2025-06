Friuli Venezia Giulia, Riccardi (Ass. salute): “La legge regionale sulla ludopatia va attualizzata”

“La legge regionale del 2014 sulla ludopatia ha prodotto uno sforzo importante per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, ma probabilmente va implementata per

“La legge regionale del 2014 sulla ludopatia ha prodotto uno sforzo importante per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, ma probabilmente va implementata per renderla più rispondente ai cambiamenti sociali avvenuti nell’ultimo decennio. Assistiamo, in particolare, a un processo di destrutturazione della società che aumenta il senso di solitudine nelle persone e le rende più esposte ai rischi connessi al gioco d’azzardo. Il tema della ludopatia non va affrontato con un approccio esclusivamente sanitario, in quanto porta con sé una componente sociale di sempre maggior rilievo”. È la riflessione condivisa dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi nella seduta di ieri 19 giugno del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nel corso della quale è stata esaminata la legge regionale 1/2014 relativa al gioco d’azzardo.

L’esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia ha indicato l’esigenza di “declinare la legislazione vigente alla luce di una nuova attualità, che non può essere confinata nella risposta al bisogno di salute collettivo e riguarda un fenomeno che, al pari di altre condizioni, sta progressivamente guadagnando campo nella nostra società. È necessaria un’alleanza inter-istituzionale che abbraccia anche i temi del presidio territoriale e le misure di integrazione sociosanitarie dei singoli Comuni”, ha aggiunto Riccardi.

Come è stato evidenziato nell’occasione, in Friuli Venezia Giulia il cosiddetto gioco fisico (bingo, giochi numerici, lotterie, concorsi sportivi ecc.) ha generato nel 2022 un flusso economico di 1.136 milioni di euro, con una spesa stimata pro capite di 1.109 euro. Dal canto suo il gioco a distanza, a partire dagli anni della pandemia, è in costante aumento tanto sul territorio regionale quanto su quello nazionale, dove la spesa complessiva è passata dai 36 miliardi del 2019 ai 73 del 2022.

Da oltre dieci anni l’Osservatorio Fvg sulle dipendenze si occupa della presa in carico delle persone con problemi di ludopatia patologica (quasi 600 nel 2022) e promuove attività di educazione sanitaria che coinvolgono anche le famiglie e le scuole. Viene inoltre eseguita un’attività di monitoraggio attraverso colloqui periodici a 3, 6, 12 e 24 mesi dal termine del periodo di presa in carico.

PressGiochi