Friuli Venezia Giulia, lotta ai comportamenti scorretti nel gioco d’azzardo con l’utilizzo di Smart

La Regione ha deciso di utilizzare la piattaforma Smart per avere dati puntuali sul fenomeno del gioco d’azzardo. Dopo l’incontro con i vertici nazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sviluppatrice della tecnologica applicazione, hanno dato conferma dell’utilizzo il governatore della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore alle Finanze Barbara Zilli.

La Regione ha sottolineato che, attraverso una proficua collaborazione e grazie a informazioni precise, si potrà ottenere uno schema preciso della situazione, rendendo le decisioni legislative sempre più efficaci. Con l’intento di limitare comportamenti scorretti all’interno del settore del gioco l’implicazione di nuovi strumenti tecnologici sarà fondamentale, come la nuova piattaforma Smart creata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la partnership di Sogei, che permetterà il monitoraggio costante su tutto il territorio nazionale, nonché la geolocalizzazione dei punti vendita.

Smart consente l’elaborazione di svariate tipologie di analisi, come la raffigurazione del singolo dato su scala temporale. La piattaforma permette di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali, mappare le aeree dove si ha una segnalazione di slot attive in fasce orarie non autorizzate e di fare un’analisi puntuale di ogni singola vlt o slot machine. Permette poi la visualizzazione dei ”Point of interest”, fondamentale per la concessione di autorizzazioni, mettendo in evidenza attraverso delle mappe i punti sensibili, nonché gli esercizi commerciali dotati di apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro.

Attraverso i dati di Smart, si è potuta verificare la spesa complessiva nel Friuli Venezia Giulia di 336 milioni di euro e di 324,41 euro pro capite.

PressGiochi