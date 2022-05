Friuli Venezia Giulia: in GU nuovi fondi alle Asl per affrontare il problema del disturbo da gioco d’azzardo

Al fine di garantire la continuità delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende del Servizio sanitario regionale anticipazioni finanziarie sulla quota di riparto, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)). Le anticipazioni sono concesse a ciascuna Azienda sanitaria regionale in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio di competenza e sono oggetto di restituzione nei limiti della quota di riparto del fondo statale effettivamente trasferita a ciascuna di esse.

Lo prevede la Legge di Stabilità 22 del Friuli Venezia Giulia pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale serie Regioni.

La norma prevede che per queste finalità è destinata la spesa di 610.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) – Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

