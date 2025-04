Friuli-Venezia Giulia: furto nella notte in una sala slot a Manzano, rubati 8mila euro

Notte movimentata a Manzano, nella notte una sala slot è stata presa di mira dai ladri. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri del Nucleo operativo (Norm) radiomobile della compagnia di Palmanova.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito con rapidità e determinazione. Dopo aver forzato la porta d’ingresso del locale, si sono introdotti all’interno e si sono concentrati sulle slot machine, scassinandole con l’obiettivo di asportare il denaro contenuto. Non contenti del bottino ricavato dalle macchinette, i ladri hanno anche messo le mani sul fondo cassa, racimolando ulteriori contanti. Il valore complessivo del furto, tra il denaro sottratto dalle slot machine e quello presente nel fondo cassa, è al momento stimato intorno agli 8mila euro.

Sul posto, i carabinieri del Norm di Palmanova hanno effettuato i rilievi del caso per raccogliere elementi utili alle indagini. Le indagini sono ora in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare gli autori del raid, analizzando eventuali tracce lasciate sul luogo del furto e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

