Newsletter

10 Settembre 2025 - 18:39

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Freni (MEF): “Dai giochi, oltre 10 miliardi di euro di gettito nel 2024, al lavoro su nuova normativa dopo la sentenza della Consulta”

Nel corso della risposta all’interrogazione presentata dagli onorevoli Merola e Vaccari, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fornito un quadro sui dati erariali e sulle prospettive normative del settore del

10 Settembre 2025

Share the post "Freni (MEF): “Dai giochi, oltre 10 miliardi di euro di gettito nel 2024, al lavoro su nuova normativa dopo la sentenza della Consulta”"

Stampa pagina

Nel corso della risposta all’interrogazione presentata dagli onorevoli Merola e Vaccari, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fornito un quadro sui dati erariali e sulle prospettive normative del settore del gioco pubblico.

Freni ha innanzitutto ricordato che i risultati del 2024 sono sostanzialmente in linea con quelli del 2023: “Parliamo di oltre 9,3 miliardi di euro di gettito dal gioco fisico e oltre 1,1 miliardi da quello online. I dati sono già ripartiti per singole tipologie di gioco, come richiesto dagli interroganti”.

Il sottosegretario ha poi affrontato la questione della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di mettere a disposizione nei pubblici esercizi apparecchiature collegate al gioco online. “La Consulta – ha spiegato Freni – ha ritenuto quella misura irragionevole e in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, perché non bilanciava il diritto alla salute con la libertà di impresa”.

A seguito della decisione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha subito inviato una circolare agli uffici territoriali per confermare la necessità di proseguire i controlli e ribadire il divieto di installare totem e apparecchiature destinate in via esclusiva al gioco online attraverso circuiti chiusi. Contestualmente, è allo studio una nuova proposta normativa: “Stiamo lavorando a una disciplina che recepisca le osservazioni della Corte e che assicuri un corretto bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute”, ha sottolineato Freni.

Sul fronte delle misure di prevenzione della dipendenza da gioco, Freni ha richiamato l’attuazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 41/2024, che introduce nuove regole tecniche e vincoli nelle convenzioni di concessione: “Si tratta di presidi inediti a tutela della salute, cui si aggiungerà l’impegno dell’Agenzia nell’individuare best practice e strumenti innovativi, anche attraverso l’intelligenza artificiale, per rafforzare il contrasto alla ludopatia e promuovere il gioco responsabile”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

IAG Expo di Manila: le Filippine al centro del futuro del gambling nell’area APAC

Licenze gioco, il TAR Piemonte frena la Questura di Alessandria: “No a rischi economici sproporzionati”

TAR Lombardia, accolto ricorso di una sala bingo: “Non è prevista la chiusura della sala la mattina”

SBC Summit Lisbona si prepara ad accogliere 30.000 partecipanti

Basilicata, Bochicchio (Avs-Psi-LBp): “Rafforzare i programmi di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco”

Freni (MEF): “Dai giochi, oltre 10 miliardi di euro di gettito nel 2024, al lavoro su nuova normativa dopo la sentenza della Consulta”

Rise of Olympus Extreme in arrivo su StarCasinò: al via una settimana di nuovi lanci

Camera. Trasformata in question time l’interrogazione Merola-Vaccari (PD) sui dati del gioco pubblico

Allwyn lancia il Player Protection Lab per promuovere nuove ricerche sulla sicurezza dei giocatori

Un nuovo viaggio verso l’oro in esclusiva mondiale: arriva su StarCasinò “Gonzo’s Quest 2”

Brasile, da ottobre 2024 Anatel ha smantellato oltre 18.000 siti di scommese illegali

Sapar: positivo il bilancio dei primi 100 giorni della nuova presidenza

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy