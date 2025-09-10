Freni (MEF): “Dai giochi, oltre 10 miliardi di euro di gettito nel 2024, al lavoro su nuova normativa dopo la sentenza della Consulta”

Nel corso della risposta all’interrogazione presentata dagli onorevoli Merola e Vaccari, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fornito un quadro sui dati erariali e sulle prospettive normative del settore del

Nel corso della risposta all’interrogazione presentata dagli onorevoli Merola e Vaccari, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fornito un quadro sui dati erariali e sulle prospettive normative del settore del gioco pubblico.

Freni ha innanzitutto ricordato che i risultati del 2024 sono sostanzialmente in linea con quelli del 2023: “Parliamo di oltre 9,3 miliardi di euro di gettito dal gioco fisico e oltre 1,1 miliardi da quello online. I dati sono già ripartiti per singole tipologie di gioco, come richiesto dagli interroganti”.

Il sottosegretario ha poi affrontato la questione della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di mettere a disposizione nei pubblici esercizi apparecchiature collegate al gioco online. “La Consulta – ha spiegato Freni – ha ritenuto quella misura irragionevole e in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, perché non bilanciava il diritto alla salute con la libertà di impresa”.

A seguito della decisione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha subito inviato una circolare agli uffici territoriali per confermare la necessità di proseguire i controlli e ribadire il divieto di installare totem e apparecchiature destinate in via esclusiva al gioco online attraverso circuiti chiusi. Contestualmente, è allo studio una nuova proposta normativa: “Stiamo lavorando a una disciplina che recepisca le osservazioni della Corte e che assicuri un corretto bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute”, ha sottolineato Freni.

Sul fronte delle misure di prevenzione della dipendenza da gioco, Freni ha richiamato l’attuazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 41/2024, che introduce nuove regole tecniche e vincoli nelle convenzioni di concessione: “Si tratta di presidi inediti a tutela della salute, cui si aggiungerà l’impegno dell’Agenzia nell’individuare best practice e strumenti innovativi, anche attraverso l’intelligenza artificiale, per rafforzare il contrasto alla ludopatia e promuovere il gioco responsabile”.

