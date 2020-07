Fregene: chiusa sala giochi per la presenza di clienti senza mascherina

Sanzioni a raffica a Fregene per evitare la diffusione del Covid. Durante lo scorso fine settimana, nel corso dei controlli eseguiti nella zona di Fiumicino, la Polizia di Stato ha chiuso per cinque giorni una sala giochi per assembramenti e per il mancato utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti e dei clienti; lo stesso locale è stato anche sanzionato dagli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, per altre violazioni amministrative.

PressGiochi