Fratelli d’Italia presenta un nuovo ddl: sostenere la natalità aumentando il preu delle slot del 30%

E' quanto propongono i senatori di Fratelli d'Italia in un disegno di legge presentato in questi giorni al Senato e recante “Disposizioni per la promozione della natalità, il sostegno delle famiglie e del lavoro femminile e la sicurezza in ambito scolastico”. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge – riporta ancora la proposta firmata da Rauti, Balboni, Calandrini ed altri - si provvede mediante utilizzo: a)delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma255, della legge 30 dicembre 2018, n.145; b)delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2....

