Francia, via libera Ce alle nuove regole tecniche ANJ: più tracciabilità e trasparenza sui dati del gioco online

29 Dicembre 2025 - 12:08
Ha superato la fase di stand still ed è stato approvato dalla Commissione europeo il progetto di decisione dell’Autorité nationale des jeux (ANJ) che modifica i requisiti tecnici per la
Ha superato la fase di stand still ed è stato approvato dalla Commissione europeo il progetto di decisione dell’Autorité nationale des jeux (ANJ) che modifica i requisiti tecnici per la messa a disposizione dei dati di gioco, in applicazione degli articoli 31 e 38 della legge francese del 12 maggio 2010. Il provvedimento introduce una serie di aggiornamenti mirati a rafforzare la trasparenza operativa, la tracciabilità tecnica degli eventi di gioco e l’efficacia degli strumenti di controllo a disposizione dell’Autorità.
Il decreto interviene in particolare sui dati relativi al gioco online, aggiornando gli obblighi tecnici a carico degli operatori autorizzati alla luce dell’evoluzione delle pratiche tecnologiche e dei modelli di offerta.
Il testo approvato prevede sei modifiche puntuali ai requisiti tecnici attualmente in vigore:
Secondo l’ANJ, il progetto mira a rafforzare in modo concreto due pilastri fondamentali della regolazione: da un lato la trasparenza nella gestione delle scadenze per i giochi di lotteria istantanea, dall’altro la tracciabilità tecnica degli eventi di gioco online, elemento centrale per migliorare i sistemi di monitoraggio e analisi.
Le nuove disposizioni si inseriscono pienamente nella missione regolatoria dell’Autorità francese, orientata alla protezione dei giocatori, alla tutela dell’integrità del gioco e al contrasto delle frodi, confermando il ruolo centrale dei requisiti tecnici come strumento di vigilanza sostanziale e non meramente formale.
Con il via libera europeo, il decreto potrà ora entrare in vigore, segnando un ulteriore passo nel processo di affinamento della regolazione del gioco online in Francia, in una prospettiva sempre più data-driven e orientata alla prevenzione dei rischi.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter