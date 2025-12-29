Francia, via libera Ce alle nuove regole tecniche ANJ: più tracciabilità e trasparenza sui dati del gioco online

Ha superato la fase di stand still ed è stato approvato dalla Commissione europeo il progetto di decisione dell’Autorité nationale des jeux (ANJ) che modifica i requisiti tecnici per la

Ha superato la fase di stand still ed è stato approvato dalla Commissione europeo il progetto di decisione dell’Autorité nationale des jeux (ANJ) che modifica i requisiti tecnici per la messa a disposizione dei dati di gioco, in applicazione degli articoli 31 e 38 della legge francese del 12 maggio 2010. Il provvedimento introduce una serie di aggiornamenti mirati a rafforzare la trasparenza operativa, la tracciabilità tecnica degli eventi di gioco e l’efficacia degli strumenti di controllo a disposizione dell’Autorità.

Il decreto interviene in particolare sui dati relativi al gioco online, aggiornando gli obblighi tecnici a carico degli operatori autorizzati alla luce dell’evoluzione delle pratiche tecnologiche e dei modelli di offerta.

Il testo approvato prevede sei modifiche puntuali ai requisiti tecnici attualmente in vigore:

l'introduzione dell'obbligo di una dichiarazione esplicita della data di chiusura (foreclosure date) per i giochi di lotteria istantanea, al fine di individuare con precisione il termine ultimo per la riscossione delle vincite;

l'aggiunta di uno specifico tag XML nella struttura degli eventi delle scommesse sportive, pensato per consentire un monitoraggio più accurato delle giocate, in particolare nel caso di scommesse singole su più eventi;

la rimozione dell'obbligatorietà del campo "pseudo" negli eventi relativi all'account di gioco, ritenendo sufficiente l'identificativo univoco del giocatore;

la semplificazione e l'aggiornamento delle motivazioni di rifiuto di accesso agli account di gioco, con l'obiettivo di rendere il sistema più coerente e leggibile;

la modifica delle tipologie di deposito sui conti di gioco, per allineare i requisiti tecnici alle modalità di versamento effettivamente utilizzate dagli operatori;

l'introduzione della nuova causale di annullamento "Latebet" nelle scommesse sportive, per garantire una classificazione più precisa degli eventi ed evitare il ricorso generico alla voce "Altro".

Secondo l’ANJ, il progetto mira a rafforzare in modo concreto due pilastri fondamentali della regolazione: da un lato la trasparenza nella gestione delle scadenze per i giochi di lotteria istantanea, dall’altro la tracciabilità tecnica degli eventi di gioco online, elemento centrale per migliorare i sistemi di monitoraggio e analisi.

Le nuove disposizioni si inseriscono pienamente nella missione regolatoria dell’Autorità francese, orientata alla protezione dei giocatori, alla tutela dell’integrità del gioco e al contrasto delle frodi, confermando il ruolo centrale dei requisiti tecnici come strumento di vigilanza sostanziale e non meramente formale.

Con il via libera europeo, il decreto potrà ora entrare in vigore, segnando un ulteriore passo nel processo di affinamento della regolazione del gioco online in Francia, in una prospettiva sempre più data-driven e orientata alla prevenzione dei rischi.

PressGiochi