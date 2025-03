Francia. Unibet multata di 800.000 euro dall’ANJ, gli autoesclusi potevano continuare a giocare d’azzardo

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Francia, ha inflitto una sanzione record di 800.000 euro a Unibet (unibet.fr) a seguito di un grave malfunzionamento del suo sistema di autoesclusione. Questo problema ha permesso a migliaia di giocatori che avevano richiesto l’autoesclusione di continuare ad accedere ai servizi di gioco d’azzardo, nonostante avessero espressamente richiesto di essere esclusi.

La problematica ha avuto origine tra marzo 2021 e dicembre 2022 e ha interessato gli utenti iOS dell’app e del sito web di Unibet. Durante questo periodo, le richieste di autoesclusione di lunga durata venivano automaticamente convertite in periodi molto più brevi: ad esempio, chi chiedeva di essere escluso per 12 mesi veniva in realtà escluso solo per 12 giorni. Sebbene SPS Betting, la società operatrice di Unibet.fr, abbia corretto il problema, esso si è ripresentato tra dicembre 2022 e febbraio 2023, ancora una volta colpendo gli utenti iOS.

Dopo un’indagine approfondita, il Comitato per le Sanzioni dell’ANJ si è riunito a gennaio 2025 per deliberare sulla questione, concludendo con una multa di 800.000 euro. L’ANJ ha sottolineato la gravità della violazione, evidenziando che circa 6.754 giocatori autoesclusi hanno potuto riprendere a giocare dopo pochi giorni, dimostrando l’inefficacia delle misure correttive adottate da SPS Betting.

L’ente regolatore ha inoltre ricordato che Unibet è già stata sanzionata due volte in Francia, l’ultima delle quali per aver superato i limiti di ritorno al giocatore dell’85% stabiliti dalla normativa francese. Come ulteriore misura, Unibet sarà obbligata a pubblicare un avviso sulla propria homepage per due settimane nel mese di marzo, informando gli utenti della sanzione ricevuta. La società ha ora due mesi di tempo per presentare un eventuale ricorso.

Nel frattempo, il 6 marzo 2025, Groupe Française des Jeux (FDJ) pubblicherà i risultati finanziari per l’anno 2024, i primi dopo l’acquisizione da 2,45 miliardi di euro di Kindred Group Plc, la società madre di Unibet. Gli analisti del settore e gli investitori sono impazienti di conoscere i dettagli sull’integrazione delle attività di Kindred e sull’implementazione delle nuove sinergie tecnologiche all’interno del gruppo.

Tuttavia, l’integrazione non sarà priva di ostacoli: FDJ dovrà affrontare sfide legate al controllo dei costi e all’armonizzazione delle operazioni, soprattutto in vista dell’aumento della pressione fiscale nei mercati chiave di Francia, Svezia e Paesi Bassi previsto per il 2025.

