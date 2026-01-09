Francia. Promozioni giochi online 2026: investimenti record ma l’ANJ detta regole ferree

L’ANJ ha condotto un’analisi delle strategie promozionali per il 2026 dei 17 operatori online autorizzati e dei 2 operatori con diritti esclusivi (FDJ e PMU). Ha constatato che la maggior

L’ANJ ha condotto un’analisi delle strategie promozionali per il 2026 dei 17 operatori online autorizzati e dei 2 operatori con diritti esclusivi (FDJ e PMU). Ha constatato che la maggior parte delle prescrizioni e raccomandazioni formulate durante il precedente esame erano state rispettate dagli operatori.

Nel 2025, gli investimenti promozionali degli operatori (marketing e gratificazioni) sono risultati inferiori alle previsioni iniziali (-8%), in parte a causa dell’introduzione della nuova tassa del 15% sul marketing, entrata in vigore da luglio 2025.

Nel 2026, la maggior parte degli operatori punta soprattutto a consolidare la propria base di giocatori in un mercato dinamico e animato da grandi eventi sportivi. A tal fine, prevedono di concentrarsi sulle gratificazioni volte a favorire la fidelizzazione dei giocatori. In un mercato molto competitivo, gli operatori ricorrono alle vendite incrociate, che consentono, ad esempio, di convertire un giocatore acquisito tramite le scommesse sportive in un giocatore di poker attraverso l’offerta di gratificazioni finanziarie (“bonus”) attrattive.

L’esame delle strategie promozionali 2026 ha evidenziato diversi punti di attenzione. Gli investimenti promozionali sono aumentati del 25% (+156 milioni di euro) rispetto al 2025, per un totale di 785 milioni di euro. Tali investimenti comprendono sia le spese di marketing (319 milioni) sia la distribuzione di gratificazioni finanziarie (466 milioni).

Gli investimenti di marketing sono in aumento del 28% (+69 milioni), pari al 40% del budget complessivo. I mesi della Coppa del Mondo di calcio (giugno e luglio) concentrano il 21% del budget.

A causa di un anno ricco di grandi eventi sportivi, i media tradizionali (TV e affissioni urbane) tornano a crescere, pur restando inferiori ai media digitali, che rimangono dominanti con il 44% delle spese. Si osserva anche un aumento dello sponsoring TV e radio, che consente agli operatori di accedere ai media tradizionali a costi inferiori rispetto agli spazi pubblicitari classici.

Le gratificazioni finanziarie sono aumentate del 23% (+87 milioni), pari al 60% del budget complessivo. La sponsorizzazione sportiva è cresciuta del 14%.

Alla luce di questi elementi di vigilanza, l’ANJ ha approvato le strategie promozionali, ma ha imposto condizioni stringenti, chiedendo – per la prima volta- a tutti gli operatori, di non superare il budget complessivo annunciato e di limitare rigorosamente qualsiasi riallocazione da una voce di spesa a un’altra. Tale prescrizione potrà, se necessario, comportare controlli specifici.

Ad alcuni operatori è stato chiesto, inoltre, di ridurre il budget destinato alle operazioni di marketing o quello dedicato ai social network, oppure di dimostrare moderazione nell’esecuzione delle partnership sportive. E ad un solo operatore di ridurre in modo significativo le spese relative alle gratificazioni di fidelizzazione.

Nel quadro della sua collaborazione con l’ARPP, l’ANJ sarà particolarmente attenta al contenuto delle nuove campagne pubblicitarie durante la Coppa del Mondo di calcio.

