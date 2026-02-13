Francia, pubblicità alle scommesse durante i Mondiali 2026: ANJ chiede moderazione agli operatori

In occasione dell’esame delle strategie promozionali 2026 degli operatori di giochi d’azzardo, l’Autorité Nationale des Jeux (l’autorità francese per il gioco) ha constatato un forte aumento dei loro budget promozionali (+25%), aumento che gli operatori hanno in particolare giustificato con un calendario segnato dalla Coppa del Mondo di calcio. In questo contesto, al fine di prevenire ogni rischio di sovraesposizione pubblicitaria e di sviluppo di pratiche di gioco eccessive, l’ANJ ha chiesto a tutti gli operatori di non superare i budget annunciati.

L’annuncio recente della FIFA di introdurre delle “hydration breaks” durante la Coppa del Mondo di calcio, che comporterebbero l’aggiunta di 2 minuti supplementari di pause pubblicitarie nel corso di ogni partita, ha rafforzato le preoccupazioni dell’ANJ. Considerata la prevalenza del gioco problematico nelle scommesse sportive (15,3%) e il fatto che il 18% dei giovani tra i 18 e i 24 anni vi partecipava nel 2024, questo annuncio fa temere un’intensificazione della pressione pubblicitaria sui giocatori più vulnerabili.

Durante un confronto con l’ANJ, l’ADMTV (che riunisce tutte le concessionarie pubblicitarie degli editori televisivi e dei servizi di streaming) l’ha informata che un importante emittente aveva deciso di non commercializzare le hydration breaks agli inserzionisti del settore dei giochi d’azzardo. Questo emittente si è inoltre impegnato a rispettare le carte di buona condotta e le raccomandazioni fissate da ARCOM, ANJ e ARPP dal 2022. L’ANJ ne prende atto favorevolmente.

A seguito di questo annuncio, l’ANJ invita tutti gli attori interessati, sia i diffusori sia gli operatori di giochi d’azzardo, a mostrare moderazione nella valorizzazione di questi nuovi spazi, anche nell’attivazione delle loro partnership.

Inoltre, ribadisce il proprio invito ai diffusori a rispettare le norme che vietano la pubblicità per le offerte illegali di giochi d’azzardo, in particolare i casinò online.

Infine, chiede al legislatore di prendere in considerazione in futuro la sua proposta di introdurre il whistle to whistle ban e un rafforzamento della regolamentazione del sponsoring per i grandi eventi sportivi.

PressGiochi