Francia, presentato nuovo progetto di legge in Ce su requisiti tecnici sui dati di gioco

La Francia ha notificato in Commissione europea (Ce) un progetto normativo volto a modificare i requisiti che gli operatori di gioco online sono chiamati a soddisfare. Lo scopo è quello

La Francia ha notificato in Commissione europea (Ce) un progetto normativo volto a modificare i requisiti che gli operatori di gioco online sono chiamati a soddisfare. Lo scopo è quello di rafforzare le misure di protezione dei giocatori e garantire l’integrità dell’intero comparto contrastando il rischio di frode.

Nel dettaglio, questo progetto di legge introduce sei modifiche ai requisiti tecnici per gli operatori autorizzati:

l’aggiunta dell’obbligo di dichiarare esplicitamente una data di decadenza per i giochi di lotteria istantanea, al fine di conoscere il termine ultimo per il recupero di eventuali vincite;

l’inserimento di un tag XML specifico nella struttura di un evento di scommessa sportiva esistente, per migliorare il monitoraggio delle scommesse singole su più incontri;

l’eliminazione dell’obbligatorietà del campo “pseudonimo” negli eventi relativi al conto del giocatore, essendo sufficiente l’identificativo del giocatore;

la modifica dei motivi di rifiuto di accesso ai conti dei giocatori, con l’obiettivo di semplificare e aggiornare tali motivazioni;

l’aggiornamento delle tipologie di accredito sui conti dei giocatori, per riflettere le modalità di accredito effettivamente utilizzate;

l’aggiunta del motivo di annullamento “Latebet” nelle scommesse sportive, per garantire una classificazione più precisa ed evitare l’uso generico del motivo “Altro”.

Questo progetto mira a rafforzare:

la trasparenza nella gestione delle scadenze dei giochi di lotteria istantanea;

la tracciabilità tecnica degli eventi nelle scommesse online, per adeguarsi all’evoluzione delle pratiche tecniche e migliorare gli strumenti di supervisione.

Si inserisce nella missione di regolamentazione dell’Autorité nationale des jeux (ANJ) in materia di protezione dei giocatori, integrità dei giochi e lotta contro le frodi.

La termine dello Stanstill è fissato per il 26 dicembre 2025.

PressGiochi