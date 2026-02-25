Francia. Prediction markets, l’ANJ: “Siti illegali in Francia e rischi amplificati per gli utenti”

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), l’autorità francese di regolazione del gioco, ha lanciato un avvertimento sulle piattaforme di “prediction markets”, siti che consentono agli utenti di puntare sull’esito di eventi politici, sportivi o geopolitici. In Francia tali piattaforme non sono autorizzate e vengono considerate offerte di gioco d’azzardo illegali.

Secondo l’ANJ, il crescente successo di questi operatori – esploso in particolare durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 – comporta rischi significativi per i consumatori, soprattutto in termini di dipendenza e di assenza di tutele.

Un fenomeno in forte espansione

La popolarità dei prediction markets ha raggiunto il picco durante le presidenziali USA del 2024, quando Polymarket ha registrato un volume record di 3,6 miliardi di dollari sul solo mercato elettorale, anticipando correttamente la vittoria di Donald Trump, in controtendenza rispetto a diversi modelli statistici tradizionali.

Tra gennaio e ottobre 2025, i volumi cumulati delle principali piattaforme mondiali hanno superato i 27,9 miliardi di dollari, con un picco settimanale oltre i 2,3 miliardi in ottobre. I ricavi complessivi sarebbero stimati intorno ai 2 miliardi di dollari, derivanti principalmente da commissioni sulle transazioni.

Nel 2025 il mercato risultava dominato da due operatori principali: Polymarket e Kalshi, mentre altri attori restano marginali per reputazione e volumi.

Cosa sono i prediction markets

Un prediction markets si basa su:

un evento preciso con esito binario (“SÌ”/“NO”), ad esempio il risultato di un’elezione;

un criterio di risoluzione pubblico e predefinito (come una fonte mediatica riconosciuta);

un orizzonte temporale con data di chiusura e liquidazione.

Il prezzo del contratto deriva dall’interazione tra le posizioni degli utenti e viene interpretato come una probabilità aggregata del verificarsi dell’evento.

Per il loro funzionamento, questi strumenti presentano una natura ibrida: da un lato sono assimilabili a piattaforme di scommesse (possibilità di puntare 24 ore su 24 su eventi molteplici), dall’altro richiamano prodotti finanziari, in quanto strutturati come contratti negoziabili che possono essere rivenduti prima della risoluzione.

Perché sono illegali in Francia

Già nel novembre 2024 l’ANJ ha ritenuto che i servizi offerti da Polymarket potessero configurarsi come offerte di gioco d’azzardo non autorizzate. Di conseguenza, l’autorità si è rivolta all’editore panamense della piattaforma, che ha introdotto un sistema di geoblocco per impedire l’accesso e la raccolta di gioco dalla Francia (salvo utilizzo di VPN).

Anche Kalshi ha adottato misure analoghe.

Diversi Paesi europei – tra cui Germania, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Grecia, Portogallo e altri – hanno bloccato l’accesso a Polymarket ritenendo che operi senza la licenza richiesta.

Fuori dall’Europa, il quadro è eterogeneo:

Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha autorizzato Polymarket a offrire contratti ai residenti americani nel novembre 2025, mentre il Nevada Gaming Control Board ha avviato un’azione legale ritenendo tali mercati giochi illegali.

In Australia, il regolatore locale ha inserito Polymarket in blacklist nell’agosto 2025.

In Colombia, nel settembre 2025, è stato chiesto ai provider Internet di bloccarne l’accesso.

I rischi di dipendenza e manipolazione

Secondo l’ANJ, il marketing di queste piattaforme punta a intercettare un pubblico nuovo, poco interessato a casinò online o scommesse sportive tradizionali, presentando i prediction markets come una forma di “investimento”.

Questa narrazione alimenta un’illusione di competenza: più l’utente si percepisce esperto nell’interpretare l’attualità, più è portato a investire somme crescenti, favorendo meccanismi di dipendenza. La mediatizzazione di vincite elevate – spesso accostate al trading in criptovalute – rafforza l’idea di guadagni “facili”.

A differenza dei siti legali di gioco d’azzardo, queste piattaforme non prevedono generalmente:

limiti di puntata integrati;

limiti di tempo di utilizzo;

sistemi di verifica dell’età;

strumenti di autoesclusione o monitoraggio del comportamento di gioco.

La combinazione di accessibilità continua (24/7), viralità e assenza di protezioni crea, secondo l’ANJ, un potente circuito di rinforzo comportamentale.

Oltre ai profili di dipendenza, l’autorità segnala anche rischi di manipolazione: la possibilità di scommettere su un evento e, al tempo stesso, influenzarne l’esito può generare incentivi economici a comportamenti scorretti, come sabotaggi sportivi o azioni destabilizzanti in ambito politico e geopolitico.

L’appello alla prudenza

Alla luce della crescente diffusione e della natura ibrida di questi strumenti, l’ANJ invita gli utenti francesi alla massima prudenza. L’assenza di autorizzazione e di tutele proprie del mercato legale del gioco d’azzardo rende i prediction markets, secondo il regolatore, particolarmente rischiosi per i consumatori.

Un fenomeno globale in espansione che, tra finanza, scommesse e informazione politica, continua a sollevare interrogativi regolatori e di tutela in numerose giurisdizioni.

PressGiochi