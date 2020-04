Francia. PMU è stato multato dall’Autorità francese per 900.000mila euro

Il gigante delle corse di cavalli Pari-Mutuel Urbain (PMU) è stato multato per 900.000mila euro dall’Autorità francese dopo che si è scoperto che non è riuscito a mantenere il suo impegno a dividere la liquidità online e al dettaglio. In Francia, le scommesse online sono aperte alla concorrenza dal 2010, mentre PMU gode del monopolio delle scommesse al dettaglio. Mentre l’operatore di scommesse ha mantenuto pool di scommesse per ciascun canale separato per le corse nazionali, ha mantenuto pool condivisi per le corse internazionali. I reclami del Betclic Everest Group hanno sostenuto che PMU stava violando le regole, che sono entrate in vigore nel 2014, a cui devono attenersi. PMU offre mercati su corse sudafricane, irlandesi, americane, norvegesi e svedesi, ma Betclic ha sostenuto che venivano offerti con quote e montepremi identici sul suo sito Web e nei punti vendita.

L’autorità garante della concorrenza, ha dichiarato: “Pertanto, nell’ambito di queste partnership, PMU è in grado di offrire scommesse sulle corse estere sul suo sito Web e nella sua rete di vendita al dettaglio a condizioni altrettanto interessanti. Questo corrisponde direttamente alla situazione delle scommesse sull’ippica francese, prima che si impegnasse a dividere la liquidità online e offline nel 2014”. Ha inoltre sottolineato che l’ordine nel 2014 di dividere la liquidità online e al dettaglio è stato “inequivocabile”, coprendo non solo gli eventi domestici ma tutte le corse. È stata quindi presa la decisione di dividere i pool per garantire ai consumatori una gamma diversificata di opzioni di scommessa.

“Anche se, in questo momento, i pool di corse estere rappresentano solo una piccola parte delle entrate delle scommesse ippiche di PMU, la violazione è tanto più grave in quanto l’impegno a dividere la liquidità è una componente chiave dell’accordo per prevenire che l’operatore del sito dal beneficiare del suo monopolio al dettaglio”, ha aggiunto l’Autorità. Oltre a imporre l’ammenda e costringere l’operatore a dividere i suoi pool online e al dettaglio, i tribunali francesi hanno anche ordinato alla PMU di pagare a Betclic Everest una somma non specificata in compensazione di pratiche anticoncorrenziali.

