Francia: nel secondo trimestre le scommesse sportive perdono il 56% a causa del Covid19

Nel secondo trimestre del 2020, il mercato del gioco d’azzardo online ha registrato una diminuzione del 6% del suo GGR e una diminuzione negli account dei giocatori attivi del 9%.

È il settore delle scommesse sportive quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria con una diminuzione del 56% del suo GGR.

Al contrario, i segmenti del poker e, in misura minore, delle corse ippiche hanno registrato un forte aumento del loro GGR. Il blocco (dal 16 marzo al 10 maggio) è stato particolarmente svantaggiato per gli operatori, che hanno registrato una diminuzione del 24% nel periodo rispetto al 2019. Tuttavia, nonostante questa crisi sanitaria, il GGR del mercato legale online ha raggiunto i 758 milioni di euro nel primi 6 mesi dell’anno, in aumento dell’8% rispetto alla prima metà del 2019.

Il crollo delle scommesse sportive online: -56% del GGR – Il segmento delle scommesse sportive online è generalmente la parte più dinamica del mercato del gioco d’azzardo online. Dall’altro lato di questa tendenza, l’offerta di scommesse sportive per il trimestre è stata profondamente alterata dalle massicce cancellazioni o dal ritardato recupero degli eventi sportivi. Con questa riduzione dell’offerta, e per supportare il mercato, il Consiglio di ARJEL ha autorizzato l’aggiunta di 7 competizioni all’elenco degli eventi sportivi, consentendo le scommesse sportive su football australiano, 1 ° campionato di calcio australiano, coppa di calcio ungherese , 1 ° campionato di calcio in Corea del Sud e Cina, baseball in Corea e hockey in Bielorussia. Queste nuove competizioni, pur rispondendo alle esigenze di ARJEL in materia di lotta alla manipolazione sportiva, hanno permesso agli operatori di mantenere un’offerta di scommesse sportive per tutto il periodo di sospensione delle principali competizioni.

Complessivamente, il GGR degli operatori nel mercato delle scommesse sportive è stato pari a 94 milioni di euro nel secondo trimestre, in calo del 56% rispetto al 2019. Il calo del fatturato degli operatori è sceso all’87% nel periodo di blocco. Come risultato di questa situazione senza precedenti, il numero di account dei giocatori attivi è diminuito del 36%, anche se a un ritmo più lento rispetto alla diminuzione del GGR. La spesa media per conto giocatore attivo nel trimestre è stata di 86 € rispetto ai 126 € del secondo trimestre 2019 (-32%).

Sebbene gli operatori avessero pianificato uno sforzo di marketing significativo per EURO 2020, hanno ridotto drasticamente la spesa pubblicitaria per le scommesse sportive durante il 2 ° trimestre del 2020 in risposta al calo della loro attività.

I risultati forniti dalla FDJ dimostrano difficoltà simili nel segmento delle scommesse sportive. Il monopolio ha infatti registrato una diminuzione del 39% nelle scommesse sportive, tutti i canali combinati, nel primo semestre e fino a circa il 61% nel solo secondo trimestre.

Aumento delle scommesse ippiche online: + 33% del GGR – L’offerta di scommesse ippiche è stata significativamente influenzata in questo trimestre a seguito dell’interruzione delle corse ippiche francesi fino all’11 maggio 2020. Tuttavia, le scommesse registrate in questo periodo sono aumentate del 16%, in particolare grazie al mantenimento e all’aggiunta di corse ippiche straniere al calendario delle scommesse ippiche francesi. L’aumento dellaraccolta sull’ippica è dovuto anche allo spostamento di alcuni scommettitori sportivi verso le scommesse ippiche durante il periodo. Non appena sono riprese le gare francesi, il mercato ha registrato un aumento del numero di giocatori, che ha accelerato la crescita della posta in gioco nel trimestre.

L’attività del mercato delle scommesse ippiche online sta crescendo ancora una volta a un ritmo non osservato dall’apertura del mercato nel 2010. La posta in gioco dei giocatori ha raggiunto i 362 milioni di euro in questo trimestre, in aumento del 35% rispetto al secondo trimestre del 2019. Anche questo volume di puntate corrisponde al livello più alto generato in un trimestre. Allo stesso tempo, il GGR del trimestre è aumentato di 88 milioni di euro in proporzioni quasi simili alle quote (+ 33%), il livello più alto dall’apertura del mercato.

Il PMU, operatore con diritti esclusivi per quanto riguarda le scommesse ippiche offline, ha registrato una diminuzione del 31% della posta in gioco nella prima metà dell’anno, tutti i canali combinati. Tuttavia, i risultati aziendali sono migliorati alla fine del semestre, grazie alla progressiva riapertura di punti vendita e ippodromi.

Il boom del poker online: + 126% del GGR – Il periodo di blocco è stato molto vantaggioso per il segmento del poker online. La popolarità di questa attività ha portato al reclutamento di molti nuovi giocatori. Di conseguenza, quasi 1.100.000 account di giocatori attivi (APA) hanno partecipato a giochi di poker online durante il trimestre, con un aumento del 68% rispetto allo scorso anno.

Di conseguenza, il GGR del poker ha raggiunto 142 milioni di euro nel secondo trimestre, il suo risultato più grande per un trimestre e 44 milioni in più rispetto al GGR del primo trimestre del 2020. La crescita del GGR del poker è del 126% rispetto al secondo trimestre del 2020, che corrisponde all’incremento più significativo registrato nell’arco di un trimestre. Questa crescita è dovuta sia all’aumento del numero di giocatori attivi (+ 68% rispetto al secondo trimestre 2019) sia all’intensificazione del gioco d’azzardo. La spesa media per conto giocatore attivo è quindi aumentata notevolmente nel secondo trimestre 2020 (+ 34%), raggiungendo 134 euro rispetto ai 99 euro del secondo trimestre 2019.

