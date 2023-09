Francia: l’Authority sulla concorrenza approva l’acquisizione di ZEturf da parte di FDJ

L’autorità francese garante della concorrenza ha approvato l’acquisizione di ZEturf da parte dell’operatore della lotteria nazionale FDJ. In base a un accordo annunciato lo scorso novembre, FDJ ha accettato di

L’autorità francese garante della concorrenza ha approvato l’acquisizione di ZEturf da parte dell’operatore della lotteria nazionale FDJ. In base a un accordo annunciato lo scorso novembre, FDJ ha accettato di pagare 175 milioni di euro per l’operatore di scommesse sportive, con la possibilità di un corrispettivo aggiuntivo in base alle prestazioni nel 2023.

All’epoca, la FDJ dichiarò che l’accordo l’avrebbe aiutata ad espandere la propria presenza nel mercato del gioco d’azzardo online. ZEturf, fondata nel 2001, detiene circa il 20% della quota di mercato in Francia nelle scommesse ippiche online. È presente anche nei Paesi Bassi, Belgio e Spagna.

Tuttavia, l’accordo è stato notificato all’autorità francese di vigilanza sulla concorrenza per la valutazione della quota di mercato combinata dei due operatori. L’autorità ha ora concluso che “considerando le basse quote di mercato combinate delle parti” non esiste “il rischio di danno alla concorrenza attraverso effetti orizzontali”.

Tuttavia, ha individuato “problemi di concorrenza derivanti dalla concentrazione all’interno di una stessa entità delle attività di monopolio di FDJ legate alla distribuzione di giochi e scommesse e delle attività di ZEturf sui mercati delle corse di cavalli e delle scommesse sportive online”.

