Francia. L’ANJ nomina il nuovo direttore dell’unità di supervisione tecnlogica

L’autorità di regolamentazione del gioco in Francia, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha nominato il direttore della sua nuova unità di supervisione tecnologica. Xavier Asperge è stato nominato direttore delle competenze tecniche e della supervisione dei sistemi. Supervisionerà il monitoraggio di tutti i componenti tecnologici degli operatori di gioco d’azzardo francesi autorizzati. Asperge è un ingegnere qualificato delle telecomunicazioni e ha guidato diversi progetti di transizione tecnologica e relativi all’IT per i dipartimenti governativi. È stato vicedirettore dei sistemi informatici presso la direzione generale delle dogane francese e in precedenza ha ricoperto il ruolo di vicedirettore tecnico per il ministero sociale francese.

L’ANJ ha descritto la nuova nomina come la chiave per la creazione di nuovi quadri tecnici e requisiti di sistema per il settore del gioco d’azzardo francese. L’ANJ ha dichiarato: “Xavier Asperge guiderà la definizione dei requisiti tecnici in termini di integrità delle operazioni di gioco e sicurezza dei sistemi informativi e il monitoraggio della loro implementazione da parte degli operatori, in particolare attraverso l’esame delle approvazioni di software e certificazioni”.

PressGiochi