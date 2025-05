Francia. Il mercato del gioco online cresce del 12% nel 2024

Il mercato del gioco online in Francia nel 2024 ha registrato un anno record con un GGR di 2,6 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 2023 secondo

Il mercato del gioco online in Francia nel 2024 ha registrato un anno record con un GGR di 2,6 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 2023 secondo quanto riportato dall’Autorité nationale des jeux (ANJ). A guidare questa crescita, le scommesse sportive online che hanno registrato un GGR di quasi 1,8 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al 2023. Con una quota di mercato superiore al 12% del mercato del gioco d’azzardo totale, le scommesse sportive online rappresentano il secondo maggiore contributo alla crescita del mercato, rappresentandone il 43%. Le scommesse ippiche online, da parte loro, sono in leggero aumento, di quasi l’1%, mentre il poker registra un calo del suo utile lordo del 2%, dopo essere cresciuto costantemente tra il 2021 e il 2023.

Dopo due anni di calo, si registra una crescita significativa del numero di account di giocatori attivi (APA), con 5,7 milioni di APA (+11% rispetto al 2023). Questa tendenza si osserva in tutti i segmenti di mercato (crescita del 13% per le scommesse sportive, dell’11% per il poker e del 4% per le scommesse sulle corse dei cavalli).

Tra i quaranta sport aperti alle scommesse in Francia, quattro si distinguono particolarmente per gli importi delle scommesse piazzate: il calcio (5.630 milioni di euro di scommesse), il tennis (2.273 milioni di euro), il basket (914 milioni di euro) e il rugby (186 milioni di euro). Nel 2024, questi 4 sport rappresenteranno da soli l’87,5% delle puntate delle scommesse sportive online. Anche sport come la pallavolo, l’hockey su ghiaccio, il badminton, la pallamano e il ciclismo hanno visto una crescita significativa delle loro puntate (+31% tra il 2023 e il 2024).

Con una quota di mercato vicina al 50%, FDJ United è il principale contributore alla crescita del mercato e sta consolidando la sua posizione di leader nel mercato del gioco d’azzardo in Francia, con un GGR che per la prima volta supera i 7 miliardi di euro (+6% rispetto al 2023). Questa crescita è trainata principalmente dalla lotteria (5,8 miliardi di euro, +5% del fatturato lordo).

Il 2024 sembra segnare un consolidamento per i casinò, con una leggera crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell’1,2% a 2,7 miliardi di euro e un numero stabile di ingressi pari a 31 milioni. L’utile lordo dei circoli di gioco scende a 123 milioni di euro.

