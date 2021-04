Francia. Il Conseil d’Etat concede l’estensione dei poteri dell’ANJ

Il Conseil d’État francese ha concesso all’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) il diritto di perseguire gli operatori autorizzati per il mancato rispetto delle leggi e degli standard nazionali sulla tutela dei consumatori. Il Conseil d’Etat funge da consulente legale del governo per questioni relative al sistema giudiziario francese e alle sue corti supreme.

Il consiglio aveva arbitrato una controversia di due anni in relazione al fatto che l’ex regolatore del gioco d’azzardo online ARJEL potesse applicare le leggi francesi del “Codice del consumo” per perseguire gli operatori autorizzati. L’ANJ è succeduta alla rappresentanza di ARJEL nell’appello, in qualità di nuovo regolatore unificato del gioco d’azzardo francese, assumendo la responsabilità della supervisione del mercato regolamentato del gioco d’azzardo francese nel giugno 2020. ANJ ha continuato l’appello, spiegando come doveva garantire la sicurezza come nuovo regolatore del gioco d’azzardo..

Il consiglio ha affermato che ANJ ha il diritto di interpretare le leggi del Codice del consumo in relazione alle controversie in materia di “clausole abusive e pratiche commerciali sleali”. Inoltre, il consiglio ha stabilito che l’ambito giuridico delle leggi del Codice del consumo potrebbe essere ampliato per le controversie relative al gioco d’azzardo, consentendo ad ANJ di avviare procedimenti legali diretti contro gli operatori che violano gli standard nazionali.

PressGiochi