Francia. I ricavi dal gioco d’azzardo online aumentano del 22%

L’autorità nazionale di regolamentazione dei giochi ARJEL ha pubblicato cifre che mostrano entrate lorde di gioco (GGR) per 435 milioni di euro nel primo trimestre del 2020. Le entrate totali per i tre mesi rappresentano un aumento del 22% su base annua rispetto allo stesso periodo nel 2019. Il poker online ha guidato gran parte della crescita con entrate in aumento del 44% per €98 milioni, pari al 23% del GGR totale. L’attività del poker è cresciuta del 180% nelle ultime due settimane del trimestre in seguito alla cancellazione di eventi sportivi dal vivo e la sua quota di GGR per l’intero trimestre è aumentata del 4% rispetto al 2019. Il rapporto mostra che i ricavi del gioco online sono aumentate, raggiungendo i 263 milioni di euro (in crescita del 18%), ma le scommesse sono diminuite del 4% a 1,22 miliardi di euro a causa della cancellazione degli eventi dal 13 marzo. Il GGR delle corse dei cavalli è aumentato del 10%, così come il GGR della pallamano, che ha portato 300 milioni di euro, il reddito più alto da sette anni a questa parte.

