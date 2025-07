Francia-Germania, chi andrà in semifinale? I pronostici di Netwin

Dopo la splendida impresa dell’Italia, qualificatasi per la semifinale contro la Norvegia, nell’altra parte del tabellone altre due squadre vanno a caccia della top 4: sono Francia e Germania, rispettivamente prime e seconde dei rispettivi gironi. Le francesi hanno vinto tutte le partite disputate nella manifestazione, così come le due amichevoli di avvicinamento. E attenzione: hanno battuto persino l’Inghilterra campione in carica. Parlare di favorite d’obbligo è forse eccessivo, ma di fronte c’è una squadra, quella tedesca, reduce da un brutto ko nonostante la qualificazione.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Germania, infatti, dopo aver battuto Danimarca e Polonia nel raggruppamento ha perso malamente contro la Svezia: netto 4-1 che le ha obbligate al secondo posto e alla sfida con una Francia che, invece, ha uno dei migliori attacchi della competizione con 11 reti in 3 partite, di cui 5 rifilate all’Olanda e 4 al Galles. Un girone semplice, verrebbe da dire, eppure le transalpine hanno avuto la meglio persino contro l’Inghilterra.

IL PUNTO SULLA FRANCIA

Numeri importanti, che fanno pensare ad un quarto di finale più agevole e a una potenziale super semifinale contro la Spagna di Bonmati e Putellas. Eppure, la partita è tutta da giocare, perché entrambe, e dunque pure la Francia, hanno dato segnali non positivi almeno in difesa, dove invece hanno incassato. Insomma, bisogna tenere conto anche del fatto che sono arrivate 4 reti incassate in 3 partite, segnale che la Germania, seppur non in grande condizione, può sperare.

IL PUNTO SULLA GERMANIA

In fondo, la Germania vanta comunque 6 punti e 5 gol fatti, quelli necessari per passare il turno. Certo, il poker subito contro la Svezia sembra lasciare poco margine all’immaginazione, eppure tanti altri risultati come il 6-0 in amichevole all’Austria e il 4-0 all’Olanda (in fondo non così diverso dal 5-2 delle transalpine) sono dei risultati che possono dare fiducia.

PROBABILI FORMAZIONI

La Germania potrebbe però risentire dell’espulsione di Wamser che ha preso il rosso sul 2-0 per la Svezia e inevitabilmente condizionato il resto della partita. La Francia, invece, punterà su una super Cascarino, autrice di una doppietta contro l’Olanda.

Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; De Almeida, Samoura, Sombath, Bacha; Jean-Francois, Toletti, Karchaoui; Cascarino, Katoto, Baltimore.

Germania (4-2-3-1): Berger; Minge, Knaak, Linder; Senss, Nusken; Brand, Freigang, Buhl; Schuller.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per il match i tipster di Netwin consigliano di scommettere sulla vittoria della Francia quotata a 2.06. Mercato alternativo l’Over2.5 quotato a 1.68.

PressGiochi