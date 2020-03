Francia. Française des Jeux prevede la perdita 120 milioni a causa della crisi del Coronavirus

L’operatore francese di lotterie e scommesse sportive Francaise des Jeus si aspetta di essere colpito duramente dalla crisi del Coronavirus.

Francaise des Jeux ha avvertito del potenziale impatto finanziario che la crisi del Coronavirus potrebbe avere sulle sue attività. La società prevede di perdere 120 milioni di euro di ricavi e 50 milioni di euro di EBITDA quest’anno solo per la sua attività di scommesse sportive. Come altri paesi europei, la Francia è parzialmente bloccata per arrestare la rapida diffusione della malattia.

FDJ, i cui biglietti della lotteria sono venduti in bar e caffetterie, ha affermato che la decisione del governo di esortare le persone a rimanere in casa avrà un effetto negativo sulla sua attività principale, la lotteria. L’attività di scommesse sportive sta soffrendo anche a causa del rinvio o della cancellazione di numerosi eventi in tutto il mondo a causa della pandemia.

