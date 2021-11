Francia: FDJ tra le aziende francesi più inclusive

Groupe FDJ si è classificato come il quarto datore di lavoro più inclusivo a livello di genere nell’indice SBF120 – Société des Bourses Françaises 120 di Paris Euronext Exchange. Il

Il risultato è stato reso noto dal Ministero francese per l’uguaglianza e la diversità, che richiede ai governatori di SBF-120 di effettuare una valutazione annuale delle pari opportunità offerte dalle più grandi aziende francesi.

L’ottava edizione della “classifica delle opportunità femminili” dell’SBF-120, ha visto FDJ mantenere il suo punteggio del 100% sull’uguaglianza di genere portato a tutti i livelli di gestione della sua organizzazione. FDJ è stata elogiata per la sua consapevolezza della leadership in materia di uguaglianza e il suo approccio proattivo alla correzione dei “divari retributivi”. Inoltre, le unità di sviluppo del talento e delle risorse umane del gruppo FDJ sono state elogiate per le sue revisioni complete delle politiche aziendali che promuovono “l’uguaglianza professionale tra donne e uomini”.

FDJ impiega attualmente il 42% delle donne in posizioni manageriali, con il suo consiglio di amministrazione che mantiene una partecipazione femminile del 43%. “Questa classifica mostra quanto il gruppo FDJ sia un attore impegnato nel campo della parità tra donne e uomini”. – ha commentato Stéphane Pallez, CEO di Groupe FDJ”. “Conferma la nostra volontà di attuare un’ambiziosa politica delle risorse umane al servizio delle prestazioni dell’azienda, ma anche della qualità della vita sul lavoro per tutti i dipendenti del Gruppo”.

PressGiochi