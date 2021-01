Francia. FDJ sostiene lo sviluppo dello sport femminile

Il gigante francese del gioco La Française des Jeux (FDJ) ha rinnovato le sue partnership con le federazioni nazionali di pallacanestro e pallamano francesi, per sostenere lo sviluppo dello sport femminile nel paese. FDJ continuerà a lavorare con la Federazione francese di pallacanestro (FFBB) e la Federazione francese di pallamano (FFHandball) per le prossime quattro stagioni. FDJ ha affermato che i rinnovi hanno mostrato il continuo sostegno agli sport, dopo che entrambi sono stati colpiti dalla pandemia di Coronavirus nel 2020.

Gli accordi si basano sull’iniziativa “Sport pour Elles” di FDJ lanciata nel 2016. Questo mira a rendere lo sport disponibile a tutte le donne; aumentare la leadership femminile degli organi di governo; finanziare atleti di alto livello ed espandere la copertura mediatica. Nelle notizie correlate, l’operatore ha esteso la sua partnership a lungo termine con la National Cycling League (LNC) del paese. Continuerà a collaborare con l’organizzazione nazionale per altri due anni. FDJ rimarrà come partner principale per la Coppa di Francia di ciclismo, nonché partner ufficiale dei campionati di ciclismo su strada del paese. L’operatore trarrà vantaggio anche dal marchio sulle superfici alle linee di partenza della gara, al traguardo e durante la trasmissione degli eventi della Coppa di ciclismo francese.

PressGiochi