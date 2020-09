Francia. FDJ rilancia il progetto Mission Patrimoine per far ripartire l’economia

L’operatore della lotteria francese Française des Jeux (FDJ) ha rilanciato il suo progetto Mission Patrimoine per aiutare i punti di riferimento del patrimonio a riprendersi dall’impatto della pandemia. Questo mese ospiterà cinque estrazioni della lotteria Mission Patrimoine per raccogliere fondi diretti per la National Heritage Foundation francese, inoltre ha lanciato una campagna pubblicitaria nazionale per promuovere i sorteggi. Nell’ambito delle sue direttive sulla responsabilità sociale del 2020, l’operatore ha anche lanciato un “Heritage Scratchcard” da 15 euro che sarà venduto presso i suoi 30mila punti vendita al dettaglio. Il gratta e vinci include un incentivo con codice QR bonus che offre ai giocatori la possibilità di vincere pass per visitare monumenti storici in tutta la Francia. I fondi raccolti da Mission Patrimoine saranno monitorati dal sito web dedicato alla campagna www.illiko.fr., dove i giocatori potranno vedere i loro premi bonus. FDJ afferma che il suo mandato di responsabilità sociale non è influenzato dai tagli volti a ottenere risparmi sui costi a seguito della pandemia e spera che il nuovo progetto superi i 47 milioni di euro raccolti dalla sua precedente campagna sul patrimonio. Il CEO Stéphane Pallez ha dichiarato: “FDJ è orgoglioso di partecipare al restauro del patrimonio nazionale, grazie ai suoi giochi e alla mobilitazione dei suoi giocatori. Anche quest’anno speriamo di rinnovare il successo dei giochi Mission Patrimoine e di contribuire così a questa grande causa”. Il mese scorso, FDJ ha annunciato che sponsorizzerà 100 squadre di calcio francesi amatoriali.

