Francia. FDJ pubblica i risultati del terzo trimestre 2020

Il principale operatore di giochi in Francia, Française des Jeux (FDJ), ha registrato un aumento delle vendite del 6% durante il terzo trimestre del 2020. La posta in gioco è aumentata del 6%, a 4,4 miliardi di euro, con ricavi stabili a 0,5 miliardi di euro, rispetto al terzo trimestre del 2019. Forte crescita delle scommesse sportive, in aumento del 27% a quasi 1 miliardo di euro, sia online che nei punti vendita . Le vincite dei giocatori si sono attestate a 3 miliardi di euro, in aumento di oltre il 9%. “Il terzo trimestre ha confermato la buona crescita vista da metà giugno e una ripresa del nostro business a livelli paragonabili al 2019. Il Gruppo dimostra così la sua resilienza e la sua reattività. Nell’arco dell’intero anno, senza nuove misure e vincoli generali legati all’evoluzione dell’ambiente sanitario, l’impatto della crisi sui nostri ricavi dovrebbe essere contenuta e il nostro margine EBITDA dovrebbe rimanere ad alto livello, grazie alla forte mobilitazione dei nostri dipendenti e la nostra rete di distribuzione, nonché le misure di riduzione dei costi che abbiamo implementato già a marzo” ha affermato Stéphane Pallez, presidente e CEO del gruppo FDJ.

