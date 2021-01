Francia. FDJ modifica il Consiglio di Amministrazione in vista degli impegni per il 2021

FDJ ha annunciato una serie di modifiche al Consiglio di Amministrazione che avranno un impatto sulla governance della Française des Jeux, l’operatore della lotteria nazionale francese. La società Paris Euronext ha confermato la nomina dell’ex amministratore delegato di IBM France e ManPower Southern Europe, Françoise Gri, come nuovo Amministratore indipendente, in sostituzione di Marie-Ange Debon per il resto del suo mandato.

FDJ ha evidenziato la comprovata esperienza di Gri che ha ricoperto incarichi di Amministratore per Credit Agricole e come consulente senior del governo francese per compiti societari. Ulteriori cambiamenti vedono il Direttore indipendente Pierre Pringuet, ex presidente di Pernod-Ricard, assumere la carica di presidente di nomine e compensi di FDJ. Durante il 2021, i comitati di responsabilità sociale d’impresa e di gioco responsabile di FDJ saranno gestiti dal direttore indipendente Fabienne Dulac, l’attuale vice amministratore delegato di Orange France. Nel frattempo, la rappresentanza e il benessere dei dipendenti di FDJ saranno guidati dall’attuale dirigente delle operazioni del gruppo David Chianese, che entrerà a far parte dei comitati di audit e rischi dell’azienda. Il 2021 vedrà FDJ portare avanti il ​​suo impegno come sponsor principale delle squadre olimpiche e paralimpiche francesi di Tokyo. Inoltre, inizierà le sue funzioni nel “comitato organizzatore” delle Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno il più grande evento sportivo mai realizzato nel paese. Ulteriori impegni di sponsorizzazione vedono FDJ mantenere la sua posizione di sponsor principale del Tour de France e la squadra nazionale di calcio francese che gareggia nei Campionati Europei UEFA riprogrammati questa estate.

