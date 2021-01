Francia. FDJ lancia la nuova campagna di marketing nazionale “Et voir la France gagner”

FDJ ha svelato la sua nuova campagna di marketing nazionale “Et voir la France gagner” (“See France Win”) che evidenzia le responsabilità sociali di Française des Jeux (FDJ) nell’aiutare la Francia a riprendersi dalla pandemia di COVID-19. La campagna sviluppata da HAVAS Paris mette in mostra i progetti della lotteria nazionale di FDJ in corso a sostegno del finanziamento di sport, arte, patrimonio e cultura francesi. Inoltre, la campagna sottolinea l’impegno di FDJ per migliorare la mobilità sociale della Francia e le prospettive per i disabili e gli svantaggiati. La campagna si apre con lo slogan “Ogni giorno FDJ ha del lavoro da fare per vedere la Francia vincere”, promuovendo la solidarietà attraverso alcuni progetti mentre la Francia si riprende dagli eventi del 2020.

“La Lotteria Nazionale è stata istituita nel 1933 per aiutare i soldati del ”Gueules Cassé” di ritorno dalla prima guerra mondiale. FDJ è profondamente radicata nelle fondamenta della Francia, come azienda, con una presenza attiva in tutte le aree, che contribuisce a una società migliore. Questa nuova campagna mira a focalizzare i nostri valori e a riaffermare il nostro ruolo nella società di oggi e di domani”, ha detto Nathalie Le Garlantezec, Direttore del marchio e delle comunicazioni del Groupe FDJ.

Il 2021 vedrà FDJ cambiare la sua agenzia creativa principale da HAVAS Paris a “Publicis 13”, un’unità multimediale appositamente costruita formata da Publicis Media per gestire l’account pubblicitario multimilionario di FDJ. FDJ sosterrà il più grande budget pubblicitario della Francia per il 2021, fungendo da sponsor principale delle squadre olimpiche e paralimpiche francesi di Tokyo 2021. Ulteriori impegni di sponsorizzazione vedono FDJ mantenere la sua posizione di sponsor principale del Tour de France e la squadra nazionale di calcio francese in competizione nei Campionati Europei UEFA riprogrammati di questa estate.

PressGiochi