Francia, fatturato a 1,6 mld nei primi nove mesi del 2021

Il mercato del gioco online francese nel terzo trimestre del 2021 segna un fatturato di 444 milioni di euro. Erano 617 e 587 milioni nel secondo e primo trimestre. Una crescita molto alta se paragonata a quella del 2019. Nel terzo trimestre del 2021, il fatturato del settore dei giochi online ha raggiunto i 444M€, segnando un ritorno alla normalità del mercato dopo le performance storiche osservate nel primo e secondo trimestre del 2021. In questo periodo si segnalano 2,2 milioni di conti attivi, in forte calo rispetto al trimestre precedente (3,3 milioni di conti attivi), trainato dalle dinamiche dell’Europeo di calcio. La raccolta di scommesse sportive ammonta a 1.599 milioni di euro. Le scommesse ippiche registrano puntate in diminuzione del 9% rispetto al 2020 per 363 milioni di euro, ben al di sotto del livello delle quote registrate nel primo e nel secondo trimestre, che si attestano rispettivamente a € 481 milioni e € 400 milioni. Il segmento poker, con 99 milioni di euro, segna una crescita del 10% rispetto al 2020 e di oltre il 50% rispetto a quella osservata nel 2019.

PressGiochi