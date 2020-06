Francia. FdJ lancia una nuova piattaforma di gioco digitale free-play

L’operatore di giochi La Française des Jeux (FdJ) ha lanciato una piattaforma di gioco digitale free-play utilizzando la tecnologia blockchain. Go Mojo consente ai giocatori di vincere premi fino a 100mila euro e utilizza la tecnologia blockchain per migliorare la sicurezza e l’integrità dei dati. I giocatori possono guadagnare valute virtuali per pagare l’ingresso a vari tipi di giochi con gameplay rapido e temi di cultura pop che mirano a attrarre i giocatori più giovani. I clienti ricevono 30 crediti al momento dell’iscrizione. Al momento è possibile giocare sette partite per accumulare crediti che possono essere scommessi su tre giochi: Go Mojo, Go 100 e Go Lucky , per la possibilità di vincere premi in denaro reale. Il gioco del titolo Go Mojo ha dei montepremi settimanali con un primo premio di 100.000mila euro il mercoledì e la domenica, mentre Go 100 detiene estrazioni con premi fino a 100 euro ogni due minuti e Go Lucky ha un formato settimanale di lotteria con un premio di 500 euro ogni lunedì . I giocatori possono prelevare vincite di almeno 20 euro dopo aver verificato la loro età utilizzando documenti di identità. La piattaforma è stata sviluppata con lo specialista dei nuovi media Redpill. FDJ non è la prima società di giochi a esaminare l’uso della tecnologia blockchain per lo sviluppo del gioco. Ad aprile, Atari ha lanciato un casinò online che accetta il proprio token di criptovaluta.

PressGiochi