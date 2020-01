Francia: con il 2020, l’Arjel diventa ANJ

Da ieri, 1 ° gennaio 2020, l’Arjel, l’autorità di regolamentazione del gioco online in Francia, è stata sotituita dall’ANJ, l’autorità nazionale di gioco. Un cambio di nome ed un ampliamento delle competenze che rendono l’autorità dotata di maggiori poteri nella regolamentazione del gioco d’azzardo.

La decisione del governo francese è divenuta effettiva con l’ordinanza n. 2019-1015 del 2 ottobre 2019, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 3 ottobre, e nei fatti riforma l’organizzazione della regolamentazione del gioco d’azzardo.

Creata nel 2010, l’autorità di regolamentazione del gioco online (Arjel) da fatto ieri è divenuta l’autorità nazionale di gioco (ANJ). Questa nuova autorità amministrativa indipendente sarà dotata di poteri rafforzati, su un più ampio ambito di competenza:

per quanto riguarda La Française des Jeux e Pari Mutuel Urbain, il funzionamento di qualsiasi nuovo gioco sarà soggetto alla previa autorizzazione dell’ANJ. Questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento se gli obiettivi della politica di gioco non vengono più rispettati. Inoltre, FDJ e PMU devono presentare ogni anno all’approvazione dell’ANJ il loro programma di giochi, la loro strategia promozionale, il loro piano d’azione per prevenire il gioco d’azzardo eccessivo e minorile, la frode o riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Infine, come ultima risorsa, il Ministro del bilancio può sospendere o vietare un gioco per un motivo basato sulla salvaguardia dell’ordine pubblico, come può già fare oggi;

per le scommesse sportive online, l’ANJ assumerà la missione di fornire approvazioni agli operatori di giochi o scommesse online, ora esercitate da ARJEL. Vedrà rafforzati i suoi poteri di supervisione: l’autorità sarà infatti in grado di ordinare a un operatore di ritirare tutte le comunicazioni commerciali che incoraggiano il gioco d’azzardo eccessivo;

nel settore dei casinò, i poteri dell’ANJ si concentreranno sulla lotta al gioco d’azzardo eccessivo. Il regolamento di questa attività per gli altri suoi aspetti rimarrà comunque di competenza del Ministero degli Interni.

Inoltre, l’ordinanza codifica i quattro obiettivi della politica statale in materia di gioco d’azzardo: Prevenire il gioco d’azzardo eccessivo e proteggere i minori; Garantire l’integrità delle operazioni di gioco; Prevenire attività fraudolente o criminali e garantire l’equilibrio tra i diversi flussi di gioco.

PressGiochi