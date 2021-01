Francia. Casinò chiusi fino a fine gennaio 2021

Il Primo Ministro francese Jean Castex ha annunciato che la riapertura dei casinò è stata rinviata almeno alla fine di gennaio. Il Premier francese ha annunciato: “Tutte le attività, strutture e locali chiusi rimarranno tali fino alla fine del mese. Musei, cinema, luoghi di spettacolo, palestre e centri ricreativi non vedranno allentarsi le misure nelle prossime settimane. Durante questo periodo di chiusura e lavoro limitato, il Governo continuerà a sostenere finanziariamente tutti i settori e i direttamente interessati dalle nostre misure”. Dopo aver sperato in una riapertura il 15 dicembre, poi slittata al 7 gennaio, i casinò dovranno aspettare fino alla fine di gennaio per sapere se potranno riaprire all’inizio di febbraio 2021.

PressGiochi