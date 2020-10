Francia. ANJ sigla un accordo di cooperazione con SCCJ

L’autorità di regolamentazione francese del gioco d’azzardo L’Autorité Nationale des jeux (ANJ) ha firmato un accordo formale di cooperazione con il Service Central des Courses et des Jeux (SCCJ), l’unità di polizia responsabile della supervisione di casinò e ippodromi. L’accordo, firmato dal presidente dell’ANJ e da Frédéric Veaux, direttore generale dell’ente madre della SCCJ, la divisione della Direzione generale della polizia nazionale (DGPN), mira a rafforzare i legami tra le due organizzazioni. I due condividono le responsabilità per la regolamentazione del gioco d’azzardo in Francia. L’SCCJ, sotto il Ministro degli Interni, è responsabile della concessione di licenze e della regolamentazione dei casinò terrestri e dei club di gioco d’azzardo, oltre a detenere la supervisione finale per l’amministrazione degli ippodromi francesi. ANJ, d’altra parte, ha il compito di garantire che queste attività di gioco a terra soddisfino le responsabilità relative alla protezione dei consumatori e alla dipendenza dal gioco, oltre a regolamentare il settore delle scommesse online e del poker. L’accordo di cooperazione si concentra su tre aree chiave. In primo luogo, formalizza la condivisione delle informazioni tra i due organismi, per dare a ciascuno una visione migliore di tutte le attività nel mercato del gioco d’azzardo del paese. Lavorando insieme, ANJ e SCCJ mirano a coordinare le loro azioni normative, in particolare quando si tratta del monopolio della lotteria del paese La Française des Jeux (FDJ), del gigante delle corse di cavalli Pari-Mutuel Urbain (PMU) e dei casinò terrestri. Questo, ha osservato ANJ, aiuterebbe gli sforzi per prevenire la dipendenza dal gioco e il gioco dei minorenni. Infine, consentirebbe a ciascuna parte di tenere informata l’altra sull’azione normativa, nonché di condividere competenze e fornire formazione al personale di ciascun organismo. Andando avanti, ANJ ha affermato che l’accordo fornirà le basi per una “vivace cooperazione” tra i due organismi, con un dialogo costante con la SCCJ per consentire a ciascuna parte di fare il punto sulle azioni intraprese e considerare possibili miglioramenti alla partnership.

