Francia. ANJ pubblica una guida per gli operatori sul trattamento dei dati nel gioco online

Per supportare gli operatori nell’attuazione dei loro obblighi in materia di trattamento dei dati personali dei giocatori, l’autorità di regolamentazione francese del gioco (ANJ) ha pubblicato una guida pratica elaborata in collaborazione con la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Nell’ambito della loro attività, gli operatori di gioco legalmente autorizzati trattano un volume significativo di dati personali, e tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR/RGPD) del 27 aprile 2016.

Di fronte alle difficoltà espresse da alcuni operatori riguardo al coordinamento tra il GDPR e le specifiche disposizioni del diritto dei giochi, che impongono obblighi soprattutto in materia di prevenzione del gioco eccessivo e contrasto al riciclaggio di denaro, l’ANJ ha elaborato una guida destinata ad accompagnare gli operatori nell’adeguamento delle loro pratiche al GDPR, in collaborazione con la CNIL.

La guida, dopo aver richiamato i principali principi applicabili in materia di protezione dei dati, approfondisce tre tematiche specifiche: la gestione dei conti di gioco e le attività di marketing commerciale; la prevenzione del gioco eccessivo o patologico e il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

Il documento è stato sottoposto alla consultazione di tutti gli operatori legali ed è stato esaminato sia dal collegio dell’ANJ sia da quello della CNIL.

La guida è ora a disposizione degli operatori, due settimane prima dell’inizio della FIFA World Cup, evento che rappresenta un momento particolarmente importante per gli operatori in termini di attività promozionali e marketing commerciale.

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